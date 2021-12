Youtube classifica video più visti in Italia 2021: Scopri i video di Youtube più visti!

C’è voglia di rinascita, di sorrisi e di condivisione nei video che hanno fatto tendenza su YouTube nel corso del 2021. I top trending di fine anno sono infatti all’insegna dello sport, della narrazione personale e dell’intrattenimento. In un anno magico per lo sport italiano, non è un caso se il filmato più popolare nel nostro Paese sia stato quello con i gol e gli highlights della finale di calcio degli Euro2020, Italia–Inghilterra, conclusasi 4-3 dopo i calci di rigore. Tra i video musicali il più gettonato è stato Malibù, il tormentone della scorsa estate, la hit che ha consacrato Sangiovanni, concorrente dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, come idolo delle nuove generazioni.

Video programmi televisivi 2021, da Me contro te a Lol

Anche il video podcast conferma il suo ruolo nelle tendenze, e Muschio Selvaggio, dedicato a temi di cultura e società, affrontati con il sorriso, con ospiti diversi ad ogni puntata, ne è l’esempio anche quest’anno con l’episodio 51 So Lillo e Pintus. E il contenuto televisivo trova un suo nuovo prime time su YouTube. Nell’elenco del gradimento popolare non mancano infatti i video di alcune puntate di programmi televisivi di intrattenimento come Italia’s Got Talent, come quella dove il comico Max Angioni si esibisce nella gag dal titolo, Il primo miracolo di Gesùs è l’Open Bar. Tra i video più visti, anche la romantica proposta di matrimonio della coppia dei Me contro Te, Sofi & Lui, fino all’after show di Lol: chi ride è fuori, dove partecipano i popolarissimi Frank Matano, Lillo, Fedez e Mara Maionchi.

Video musicali 2021, tante canzoni sanremesi

E la musica del 2021? Su YouTube la classifica dei music video più popolari è un po’ sanremese, un po’ estiva, carica di collaborazioni artistiche e italiane. Ad aprirla, come detto, è Sangiovanni con Malibu, seguito da Fedez con Achille Lauro e Orietta Berti con Mille e da Colapesce-Dimartino con Musica Leggerissima. Al quarto posto troviamo Rocco Hunt e Ana mena con Un bacio all’improvviso, i Maneskin con il video di Zitti e buoni con cui hanno vinto Sanremo 2021 e gli Eurovision Song Contest. Sesto posto per Fred De Palma con Ti raggiungerò, il singolo divenuto colonna sonora della campagna di WindTre, con cui l’artista ha conquistato la certificazione Oro. Seguono Fedez e Francesca Michielin con il loro brano sanremese Chiamami per nome. Sempre dal Festival di Sanremo, il video della sexy Elettra Lamborghini, Pistolero, occupa l’ottavo posto della top ten. Sul non gradino si piazza il video di Annalisa feat Federico Rossi del brano Movimento lento. Chiude la classifica dei video musicali più gettonati il visual-drama di Irama per il brano presentato a Sanremo, La genesi del tuo colore.