You, parte la quarta stagione il 9 febbraio. Si tratterà solo della prima parte, mentre la seconda parte sarà disponibile da 9 marzo. Trama, cast e anticipazioni sulla nuova stagione annunciata il 24 settembre 2022 da Netflix in occasione del Tudum 2022.

You, la quarta stagione su Netflix a febbraio: trama, cast e anticipazioni da sapere

La serie si basa sui romanzi di Caroline Kepnes. L’annuncio ufficiale della quarta stagione era arrivato agli utenti con un tweet dall’account della piattaforma di streaming lo scorso 13 ottobre, due giorni prima dell’inizio della terza stagione. Nel cast sono stati confermati Penn Badgley e Victoria Pedretti. Ci saranno anche: Tati Gabrielle, Charlotte Ritchie, Lukas Gage, Tilly Keeper, Amy Leigh Hickman ed Ed Speleers.

Tra gli altri attori, ricordiamo: Brad Alexander, Niccy Lin, Aidan Cheng, Stephen Hagan, Ben Wiggins, Eve Austin, Dario Coates, Sean Pertwee, Alison Pargeter e Adam James. Gli episodi saranno dieci per questa quarta stagione.

La trama

Joe e Love si sono sposati e hanno avuto un figlio. Vivono a Madre Linda, in California del Nord. Imprigionato in un matrimonio perfetto, Joe cercherà di scappare, anche temendo l’impulsività di Love. La saga di libri andrebbe avanti, visto che sono stati annunciati un terzo e un quarto libro basati sui personaggi che in tanti hanno conosciuto con la serie su Netflix.

«Ricordo di avere parlato con Greg Berlanti, che mi ha detto ‘Sai cosa? Penso che potremmo mettere in qualsiasi luogo e la serie funzionerebbe, tipo le Hawaii’. Forse andrà così nella quarta stagione? Incrocio le dita». Così ha spiegato Penn Badgley in un’intervista rilasciata per la stampa inglese. Il riferimento è al produttore esecutivo della serie e l’intento sarebbe quello di spostare Joe in qualsiasi luogo per poi consentire agli altri personaggi di portarla avanti. Per saperne di più si dovrà attendere il 9 febbraio!