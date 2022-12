Yesterday stasera su Canale 5: trama, cast e curiosità sul film

Stasera 30 dicembre, alle 21.45 su Canale 5, sbarca Yesterday, film del 2019 che omaggia i Beatles. La trama si concentra su un cantautore inglese squattrinato che sogna le luci della ribalta. Risvegliatosi su un letto di ospedale dopo un brutto incidente, scopre che nessuno ha mai sentito parlare dei Fab Four di Liverpool, di cui è grande fan. Scoprendo di trovarsi in una realtà alternativa dove i nomi di John Lennon & Co. non sono familiari a nessuno, decide di usare la conoscenza delle loro canzoni a proprio vantaggio. Nel cast Himesh Patel, Lily James e Kate McKinnon, oltre ai cameo di Ed Sheeran e James Corden. Alla regia Danny Boyle, già dietro la macchina da presa di Trainspotting e The Millionaire. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Yesterday, trama e cast del film stasera 30 dicembre 2022 su Canale 5

La trama del film di Boyle ha come protagonista il giovane Jack Malik (Himesh Patel), cantautore del Suffolk che non riesce mai a sfondare. Nonostante gli incoraggiamenti di Ellie Appleton (Lily James), sua manager nonché amica di infanzia, sembra pronto a gettare via il suo sogno. Una notte, a seguito di un misterioso blackout globale, viene investito in strada da un autobus e finisce in ospedale. Rientrato a casa, accanto ai suoi amici di sempre, per raccontare quanto accaduto inizia a cantare Yesterday dei Beatles. Con sua enorme sorpresa, nessuno di loro la conosce. Jack è misteriosamente approdato in una realtà parallela dove i Fab Four non sono mai esistiti, così come i libri di Harry Potter, la Coca-Cola e gli Oasis.

Jack dunque decide di sfruttare la sua vasta conoscenza sulla discografia dei Beatles e di spacciare i loro maggiori successi come suoi pezzi. Da Yesterday a All You Need is Love, passando per Strawberry Field, per il mondo si tratta di canzoni nate dal suo genio finora sconosciuto. Con l’aiuto della sua manager americana Debra (Kate McKinnon), sale sui palchi più famosi di tutto il mondo. Divenuto in brevissimo tempo una star mondiale, scopre che il suo sogno lo ha fatto allontanare da Ellie, l’unica che ha sempre creduto in lui. Così, mentre vince duelli musicali con Ed Sheeran, che appare nel film nei panni di se stesso, scopre che i tanti fan gli stanno facendo perdere gli affetti più cari.

Yesterday, 5 curiosità sul film stasera 30 dicembre 2022 su Canale 5

Yesterday, nel cast Ed Sheeran e James Corden

Durante la sua ascesa musicale, il protagonista Jack si scontra con un altro giovane talento della musica britannica, Ed Sheeran, che appare nel film. Non è la prima apparizione televisiva della star, che ha recitato persino in un episodio di Game of Thrones. Nel cast è presente anche la moglie del cantante, Cherry Seaborn, nei panni dell’assistente di volo sul jet privato della popstar. Più avanti, è presente anche James Corden, attore e conduttore americano di un celebre Late Show.

Yesterday, il cameo tagliato di Ana de Armas

Sempre restando al Late Show di James Corden, il film prevedeva alcune scene, poi tagliate, con importanti celebrità dello spettacolo mondiale. In una di esse era presente Ana de Armas, attrice che di recente ha interpretato Marilyn Monroe nel biopic di Netflix Blonde.

Yesterday, le canzoni del film

Come ricorda Imdb, il protagonista Himesh Patel ha cantato e suonato personalmente tutte le canzoni dei Beatles nel film. Si tratta ad esempio, oltre all’omonimo successo Yesterday, di Hey Jude, All You Need is Love, Strawberry Field, Penny Lane e The Long and Wildin Road.

Yesterday, il mancato casting di Chris Martin

Inizialmente il ruolo di Ed Sheeran era destinato a Chris Martin, frontman dei Coldplay. L’artista dovette rinunciare per conflitti di programmazione, ma il regista ha deciso di inserirlo nel film con una citazione. Dopo che Jack esegue per la prima volta Yesterday, i suoi amici gli ricordano come non sia all’altezza del cantante dei Coldplay.

Yesterday, il riferimento ai Deep Purple

Stando agli sceneggiatori, le prime bozze del copione prevedevano un omaggio a un’altra celebre rockband britannica. Si tratta dei Deep Purple, autori di brani immortali come Smoke on the Water e Highway Star. Il regista e i suoi assistenti intendevano inserire il colore viola fra le cose scomparse nella nuova realtà del film, tanto che la band avrebbe dovuto chiamarsi Deep Orange.