Yari Carrisi e Naike Rivelli: la loro storia e perché si sono lasciati

Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti, e Yari Carrisi, il figlio di Al Bano Carrisi, si erano conosciuti per la prima volta a inizio 2015, impegnati nelle riprese della quarta stagione del adventure-reality Pechino Express dove entrambi avevano partecipato come concorrenti. La loro è stata una passione travolgente, che però non è riuscita a resistere più di tanto: la coppia ha infatti confermato pochi mesi dopo la rottura sentimentale. Ecco tutti i momenti salienti della loro love story.

Com’è nata la storia d’amore fra Yari Carrisi e Naike Rivelli

Il primo a lanciare il gossip era stato il magazine Chi, parlando in anteprima di un sentimento travolgente che aveva coinvolto i due “figli di”, entrambi a modo loro due spiriti liberi, impegnati nelle riprese dell’avventuroso show che quell’anno si svolse in Sud America. Molto presto i due avrebbero confermato i gossip pubblicando una serie di romantici scatti insieme sui social, fra cui un servizio fotografico molto discusso nel quale si vedevano entrambi impegnati a fare sesso tantrico fra gli ulivi della tenuta di Al Bano.

Pochi mesi dopo l’inizio della relazione, Naike Rivelli aveva scritto un tweet dove confermava di essere tornata single, ma in realtà il rapporto sarebbe proseguito, fra alti e bassi e tanti tira e molla, almeno fino al 2017. A proposito della fine della relazione, il figlio di Al Bano aveva commentato in un’intervista concessa a Di Più: «Dopo anni di irrequietezza, con Naike stavo trovando un bell’equilibrio. Cercavo me stesso. Fin da ragazzino sognavo di diventare un cantante, ma all’inizio sentivo il peso di due genitori ‘ingombranti’ e ne soffrivo. Poi, quando non avevo nemmeno venti anni, ho perso mia sorella Ylenia, con cui avevo un rapporto eccezionale, e quella tragedia mi ha completamente disorientato»

Pochi mesi prima, tra l’altro, Alberto Dandolo aveva fornito ulteriori dettagli sulla relazione interrotta, lasciando intendere che Naike Rivelli si fosse innamorata di un altro uomo: «L’eccentrica Naike Rivelli, 41, dopo la fine della relazione con Yari Carrisi (figlio di Al Bano), ha interrotto anche il rapporto con l’ex gieffina Siria De Fazio. Ora il cuore della figlia di Ornella Muti pare batta per un giovane conosciuto lo scorso anno a Pechino Express. Chi mai sarà? Ah, saperlo…»

Le rivelazioni shock di Naike Rivelli

Parlando del figlio di Al Bano, tra le altre cose, Naike Rivelli si era resa protagonista di una serie di dichiarazioni a Domenica In che avevano suscitato molto scalpore. «A Pechino Express io e Yari ci siamo innamorati…io sono rimasta incinta… ma poi ho perso il bambino….», aveva dichiarato l’artista, lasciando tutti senza parole.