Yana Malaiko, sospese le ricerche della 23enne scomparsa

Gli investigatori hanno temporaneamente sospeso le ricerche di Yana Malaiko, la ragazza di 23 anni scomparsa che si sospetta essere stata uccisa a coltellate dall’ex fidanzato. L’uomo è già stato arrestato e trasferito in carcere a Mantova con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere, ma per il momento si è trincerato dietro al silenzio.

Yana Malaiko, sospese le ricerche

Dopo le ricerche senza esito condotte sabato con droni, elicotteri e sommozzatori, domenica mattina si è deciso di interrompere l’attività. Nel laghetto in località Valle, nelle campagne di Castiglione delle Stiviere, non è stato raccolto alcun elemento che possa confermare la presenza del cadavere della giovane che si ritiene vittima di omicidio.

Dumitru Stratan, 34 anni e presunto assassino, è attualmente in cella e continua a non voler collaborare con Carabinieri e Procura. Gli investigatori sono convinti che abbia ucciso la donna volontariamente e in maniera premeditata e aspettano che indichi dove abbia gettato il suo corpo per rimettere in moto la macchina delle ricerche. Ad inchiodarlo sarebbero i filmati di alcune telecamere che lo hanno ripreso mentre trasportava verso la sua auto un sacco nero dove, secondo chi indaga, avrebbe avvolto la ragazza dopo averla accoltellata e ridotta senza vita. Ci sarebbero anche alcuni testimoni che lo avrebbero visto nei pressi del laghetto sopra citato. Inoltre, è emerso che a dare l’allarme ai Carabinieri sia stato un familiare dello stesso Stratan: è quindi probabile che l’uomo si sia confidato e che abbia spinto il parente ad intervenire.

Ancora oscuro il movente, anche se resta preponderante la pista della gelosia. L’ipotesi è che il delitto sia avvenuto al termine di un litigio scoppiato a casa della ragazza, un appartamento sopra il bar dove lavorava condiviso con la titolare del locale e sorella dell’assassino.

L’appello del padre

Intanto, diverse associazioni stanno lavorando per organizzare una manifestazione di solidarietà per Yana e la sua famiglia. Il padre Oleksander Sasha Malaiko, nel frattempo, ha lanciato un appello ai microfoni di Bergamonews: «Vorrei incontrare il suo ex fidanzato e guardarlo negli occhi. Vorrei che mi dicesse dov’è mia figlia e dov’è il suo corpo. Sappiamo che probabilmente è morta, chiedo a tutti una mano per poterla ritrovare. Era la mia unica figlia, una persona sana, bella in tutto: era in Italia per trovare una vita migliore».