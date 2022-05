Yacht a rischio sanzioni, ecco come gli oligarchi russi corrono ai ripari

Secondo un’inchiesta del domenicale britannico Observer, almeno sei super yacht legati a oligarchi colpiti dalle sanzioni di Londra sono diventati “invisibili” ai sistemi di localizzazione oceanica. E ci sarebbero riusciti in un modo molto semplice, ovvero disattivando il sistema di identificazione automatica (AIS) di bordo, che permette di conoscere l’esatta posizione di qualsiasi imbarcazione che lo usa in qualsiasi momento.

Yacht degli oligarchi, alcuni sono diventati “invisibili”

Stando ai dati AIS raccolti dalla società di market intelligence marittima e aeronautica VesselsValue, riportati dall’Observer, tra le regge galleggianti che sono ormai “invisibili” da più di un mese figurano il mega yacht Clio da 72 metri, legato all’industriale Oleg Deripaska, il Galactica Super Nova da 70 metri, riconducibile al ricchissimo Vagit Alekperov, e l’Ocean Victory da 140 metri, che appartiene invece al magnate Viktor Rashnikov.

Yacht degli oligarchi, almeno 13 quelli sequestrati

Sono circa 9.300 i super yacht che solcano i mari di tutto mondo: si stima che circa il 10 per cento di questa flotta (dal valore complessivo di 60 miliardi di euro) sia di proprietà di soggetti russi. Come ricorda l’Observer, sono almeno 13 i mega yacht riconducibili a magnati vicini a Vladimir Putin che sono già stati sequestrati (o congelati) nei porti di tutto il mondo, per un valore totale di quasi 2 miliardi di sterline (più di 2,3 miliardi di euro). Tra essi c’è ad esempio il Sailing Yacht A: è dell’oligarca Andrey Igorevich Melnichenko, bloccato nel porto di Trieste dove si trovava in rimessaggio. Si tratta della barca a vela più grande al mondo e ha un valore di 530 milioni di euro.

