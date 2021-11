xXx – Il ritorno di Xander Cage, stasera su Italia 1: da Neymar alla marine 5 curiosità sul film

Stasera, 8 novembre 2021 alle 21,20 su Italia 1, andrà in onda xXx – Il ritorno di Xander Cage, terzo capitolo della saga action con Vin Diesel. L’amante degli sport estremi e agente segreto torna dal suo esilio volontario per recuperare una potente arma ora nelle mani sbagliate. La visione del film sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite le app Mediaset Play e Infinity.

Xxx – Il ritorno di Xander Cage, trama e cast del film stasera 8 novembre 2021 su Italia 1

Xander Cage (Vin Diesel), amante degli sport estremi ed ex agente dei servizi segreti americani, è in esilio volontario nella Repubblica Dominicana dopo aver finto la sua morte. Nel frattempo, Augustus Gibbons (Samuel L. Jackson), agente della NSA ed ex capo di Cage, si reca in Brasile per reclutare nel programma xXx il talento del calcio Neymar Jr. (interpretato da se stesso). I due però rimangono apparentemente uccisi quando un satellite si schianta sul bar in cui si stanno tenendo le trattative.

L’ex agente della Cia Jane Marke contatta Xander Cage per informarlo della morte di Gibbons, convincendolo a tornare in pista per vendicarlo. L’obiettivo della nuova missione è recuperare “il vaso di Pandora”, potente arma in grado di controllare i satelliti e bypassare qualunque firewall di sicurezza alla base dell’attentato all’ex capo della NSA. L’uomo allora mette su una squadra di uomini fidati, ritrovandosi coinvolto in una cospirazione mortale di corruzione che riguarda anche il governo degli Stati Uniti.

Xxx- Il ritorno di Xander Cage, 5 curiosità sul film stasera 8 novembre 2021 su Italia 1

Xxx – Il ritorno di Xander Cage, il cameo di Neymar Jr.

Al fianco di Vin Diesel e Samuel L. Jackson fa il suo esordio cinematografico anche Neymar Jr. Il calciatore brasiliano, ora il forza al Paris Saint-Germain, ha infatti interpretato se stesso durante una scena in Brasile, dando ovviamente prova del suo talento principale, quello calcistico.

Xxx – Il ritorno di Xander Cage, l’omaggio allo stuntman del primo capitolo

Il primo film della saga, xXx, uscito nel 2002 fu colpito da una grave tragedia. Harry O’Connor, stuntman di Vin Diesel per una scena di paracadutismo, morì durante le riprese. In suo onore, il protagonista Xander Cage ha un tatuaggio su una gamba con il suo nome sotto le tre X, simbolo dei servizi segreti.

Xxx – Il ritorno di Xander Cage, un personaggio si ispira alla marine Kinessa Johnson

Nel film, Xander Cage può vantare la collaborazione di una specialista delle armi da fuoco come Adele Wolff (Ruby Rose). Il personaggio è modellato su Kinessa Johnson, ex marine dell’esercito americano. Come ricorda Imdb, dopo il servizio militare, la donna è entrata nella Vetpaw, organizzazione non governativa di veterani impegnata nella lotta al bracconaggio in Africa.

Xxx – Il ritorno di Xander Cage, il doppiaggio di Francesco Pannofino

Vin Diesel, per quanto riguarda il panorama italiano, può vantare doppiatori d’eccezione. Sua voce ufficiale è quella di Massimo Corvo, doppiatore anche di Sylvester Stallone, che gli ha prestato la voce anche nella saga di Fast and Furious. Per quanto riguarda xXx, dietro Diesel si nasconde Francesco Pannofino (ora alle prese della nuova stagione di Boris), che lo ha doppiato anche ne Il risolutore.

Xxx – Il ritorno di Xander Cage, l’arrivo di un quarto capitolo

In un’intervista a Variety del 2017, Vin Diesel dichiarò di avere già un accordo con Paramount Pictures per un quarto capitolo della saga. La stessa star di Hollywood ha poi acquistato i diritti del franchise un anno dopo, nel 2018, annunciando di aver dato inizio alla pre-produzione del nuovo film. Attualmente però non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. Realizzato con un budget di 80 milioni di dollari, xXx – Il ritorno di Xander Cage ne guadagnò quasi 350 in tutto il mondo.