Xiaohongshu, valutazione record per il social commerce cinese

Il social network cinese Xiaohongshu, l’applicazione di social commerce più celebre della Cina , è stata valutata circa 18 miliardi di dollari. La valutazione record è stata data in un round di finanziamento a cui ha partecipato anche un fondo sovrano di Singapore. La notizia arriva dal giornale economico cinese Caixin.

Che cos’è Xiaohongshu

Conosciuta anche come Little Red Book, Xiaohongshu è tra le più popolari applicazioni di social commerce sul panorama cinese. La sua particolarità è quella di integrare alla sfera dei social media quella dell’e-commerce grazie alla sezione RED Mall. Ciò significa che gli utenti possono vivere un’esperienza social e al tempo stesso acquistare prodotti senza mai cambiare App. Dalle nostre parti è un concetto che si sta sviluppando solo oggi, mentre in Cina da oltre un decennio il binomio social network e e commerce funziona e produce profitto. Basti pensare che ogni giorno 300 milioni di utenti sono attivi su Xiaohongshu.

In poche parole, Xiaohongshu è un incrocio riuscito tra Instagram, Pinterest e un e-commerce. Infatti Xiaohongshu è nata proprio come shopping guide per l’acquisto di prodotti, soprattutto premium, di brand internazionali. Gli utenti li catturano in foto e ne commentano insieme qualità e utilizzo. Grazie alle descrizioni della propria esperienza d’acquisto consigliano o meno la merce ad altri potenziali interessati.

Xiaohongshu pronto a essere quotato in Borsa?

La notizia della sua valutazione arriva mentre si ricomincia a parlare di una possibile quotazione a Hong Kong della compagnia. L’offerta publica iniziale era, in realtà, già stata prevista, ma era stato anche messa da parte a causa della stretta regolatoria impressa dalle autorità cinesi contro le compagnie tech. A Caixin un portavoce della compagnia ha detto che “non ci sono specifici piani di collocazione al momento”.

Tra gli investitori che si sono fatti avanti ci sono Tencent Holdings, Alibaba Group Holding, Tiantu Capital e Genesis Capital. Inoltre ha messo fondi anche Temasek Holdings, un veicolo d’investimento per conto del governo di Singapore.

Nell’ultima tornata di finanziamento a giugno 2008 la valutazione della compagnia era stata di 3 miliardi di dollari.

La società è stata fondata nel 2013 e l’app s’incentra sulle foto, il livestreaming e l’e-commerce dedicato soprattutyo al lifestyle. A giugno ha dichiarato 63,67 milioni di utenti attivi al giorno, con un incremento del 127 per cento rispetto allo scorso anno.