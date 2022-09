Xi Jinping è l’uomo più potente del mondo: Time spiega il sorpasso di Biden

Secondo il Time, Xi Jinping è l’uomo più potente del mondo. Perché? Ecco qual è l’analisi che il famoso magazine statunitense ha fatto analizzando la figura del presidente cinese.

Le ragioni del perché Xi Jinping è l’uomo più potente del mondo secondo Time

Time ha spiegato il suo punto di vista. Per il magazine, Xi Jinping è riuscito a «far suo il paese» contrastando la corruzione e ottenendo un totale controllo sul governo. Allo stesso tempo, ha rimpiazzato l’ideologica comunista puntando forte sul nazionalismo e su una politica di potenza. Anche per questa ragione, il presidente cinese sta tentando in tutti i modi di riconquistare Taiwan, considerata da Pechino una provincia ribelle, e anche altri territori strategici nel Mar Meridionale cinese.

Secondo il Time poi, Xi Jinping è uno dei più potenti uomini della storia cinese, al pari di Mao Zedong e Deng Xianping, il presidente che represse con il sangue la rivolta in Piazza Tienammen nel 1989. Inoltre, Xi Jinping avrebbe posto le condizioni per il suo terzo mandato, che durerebbe addirittura «fino alla morte» secondo le opinioni del Time.

Qual è lo scenario attuale?

Qual è lo scenario attuale che vede Xi Jinping come l’uomo più potente del mondo, addirittura più potente del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden? Riguardo alla guerra in Ucraina, secondo il Time Biden e gli altri leader occidentali potrebbero solo provare a parlare con Putin attraverso la diplomazia, mentre Xi Jinping avrebbe il potere di fermare il presidente russo.

Tuttavia, il presidente cinese ha affermato poco prima dell’invasione che Russia e Cina sono «legati da una forte amicizia» dunque difficilmente farà qualcosa per fermare la guerra. Ad ogni modo, non è semplice sapere con certezza chi sia l’uomo più potente al mondo, ma il fatto che ci siano dei dubbi fa capire come i tempi siano cambiati.