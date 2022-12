X Factor 2022: vincono i Santi Francesi

La 16esima edizione di X Factor è stata vinta dai Santi Francesi (Alessandro De Santis e Mario Francese). Secondo posto per Beatrice Quinta, terza Linda, e in ultima posizione i Tropea. La finalissima al Forum di Assago è stata aperta, davanti a 7 mila persone, con l’esibizione dei Meduza. Sul medley Lose control-Paradise-Tell it to my heart sono entrati i quattro giudici Fedez, Dargen D’Amico, Ambra Angiolini e Rkomi. Prima manche delle quattro previste i duetti dei concorrenti e Francesca Michielin. Beatrice Quinta ha scelto Acida dei Prozac+; i Santi Francesi hanno puntato su California, i Tropea Somebody to love e infine Linda con Take me to church. Guest star i Pinguini Tattici Nucleari, freschi dell’uscita del nuovo album Fake news, che infiammano il forum con Giovani Wanna Be e Ricordi.

I Best of dei quattro concorrenti

È la 19enne Linda, «la tigre di questa edizione» come l’ha definita il suo giudice Fedez, a dare il via alla seconda manche: il suo Best of si apre con Coraline, che gli è valsa il ringraziamento di Damiano dei Maneskin, Waves di Dean Lewis, Still Don’t Know My Name dei Labirint. I Tropea partono con Luna dei Verdena, seguita da Insieme a te sto bene di Lucio Battisti, fino ad Asilo Republic di Vasco. Il frontman Pietro finisce a petto nudo tra le braccia del pubblico. Comincia invece sulle inconfondibili note di Ukulele il ‘Best of’ dei Santi Francesi che si compone di Un Ragazzo Di Strada di Corvi, Ti Voglio di Ornella Vanoni, e Creep dei RadioHead, e vola il primo reggiseno per il «duo più sensuale di X Factor». Ultima a esibirsi Beatrice Quinta: appare in piume rosa shocking per intonare Believe di Cher, per finire con Tutti i Miei Sbagli dei Subsonica e Fiori rosa, Fiori di pesco di Battisti.

Gli inediti preceduti dall’anteprima del nuovo disco di Fedez

Nel corso della lunga serata si alternano le esibizioni dei quattro giudici con la performance in anteprima del nuovo singolo di Fedez Crisi di Stato. Attesa per il momento degli inediti: Fiori sui balconi di Linda, Se$o di Beatrice Quinta, Non è così male dei Santi Francesi, Cringe Inferno dei Tropea. «Semplicemente grati» si sono detti i vincitori, «a questo programma e a tutte le persone che ci hanno ascoltato. Siamo riusciti a parlare di noi senza essere cambiati». E hanno salutato il fan: «Ci vediamo nei live». Tappa d’esordio del primo tour del duo sarà a Torino il 18 gennaio.