X Factor 2021: chi sono i vincitori delle passate edizioni e cosa fanno

C’è chi è riuscito a rimanere sulla cresta dell’onda, e chi invece dopo poco è finito nell’oblio. Non tutti i vincitori di X Factor sono riusciti a lasciare il segno nel mondo della musica. Chissà cosa accadrà al vincitore della 15esima edizione del talent in onda da stasera 16 settembre su Sky Uno e, solo la prima puntata, su Tv8.

Chi sono stati e cosa fanno ora i vincitori delle edizioni di X Factor

X Factor prima edizione: Aram Quartet

Era il 2008 e la prima edizione di X Factor terminò con la vittoria degli Aram Quartet, che dopo il programma avranno vita breve: due dischi e poi lo scioglimento nel 2010.

X Factor 2: Matteo Becucci

Il talento c’era e, infatti, Matteo Becucci, vinse quell’edizione. Ma anche lui, una volta fuori, non otterrà il successo sperato. Ritornerà sul piccolo schermo nel 2014 come concorrente di Tale e quale show e poi, ancora, nel 2018 come vocal coach del programma.

X Factor 3: Marco Mengoni

A trionfare è stato un nome che si sente ancora oggi: Marco Mengoni. Quell’edizione fu il trampolino di lancio per uno degli artisti più importanti in Italia, che con la sua voce e il suo carattere è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante.

X Factor 4: Nathalie

La vittoria andò a Nathalie, ma il riscontro, una volta uscita dal programma, non sarà quello che ci si aspettava.

X Factor 5: Francesca Michielin

Quello fu l’anno del passaggio del talent dalla Rai a Sky, e anche l’anno della più giovane vincitrice di X Factor: Francesca Michielin. Aveva solo 16 anni e apparteneva alla categoria Under Donne, capitanata da Simona Ventura. Oggi è una delle voci più affermate in Italia.

X Factor 6: Chiara Galiazzo

Nel 2012, a vincere X Factor è stata Chiara Galiazzo, guidata da Morgan (categoria Over). Anche lei, una volta uscita dal talent, non si è riuscita ad imporre. Alle spalle ha quattro album in studio e, nel 2021, ha partecipato alla realizzazione della colonna sonora della serie tv Un passo dal cielo 6 – I guardiani.

X Factor 7: Michele Bravi

Fu l’anno di Michele Bravi, in squadra con Morgan. L’artista inizialmente faticò ad imporsi, ma col tempo, e grazie al suo canale YouTube, riuscì a mantenere fede alle aspettative. Nel 2018 il suo nome si legò ad un fatto di cronaca, un incidente stradale che causò la morte di un motociclista. Recentemente si è esibito sul palco dell’Ariston insieme ad Arisa.

X Factor 8: Lorenzo Fragola

Quell’edizione di X Factor andò ad giovane Lorenzo Fragola, appartenente alla squadra di Fedez (Under Uomini). Il cantante aveva incantato il pubblico fin dalle audizioni, con la sua The Reason Why. Il grande successo arrivò nel 2017 con la collaborazione al singolo estivo l’Esercito dei Selfie

X Factor 9: Gio Sada

Gio Sada è stato il vincitore della nona edizione del programma: apparteneva alla categoria Over, guidata da Elio. Alla vittoria seguirà l’uscita di un disco per poi finire nell’oblio.

X Factor 10: Soul System

Identica sorte sarà quella dei Soul System, capitanati da Alvaro Soler, nella Categoria Gruppi. Vinceranno l’edizione di X Factor per poi non trovare grande successo fuori dal programma.

X Factor 11: Lorenzo Licitra

È stata l’edizione che fece conoscere i Maneskin, ma il vincitore fu il tenore-pop Lorenzo Licitra. A portarlo sul gradino più alto del podio è stata Mara Maionchi che, in quell’anno, era a capo degli Over. Licitra in seguito presterà la sua voce come doppiatore al protagonista del film d’animazione Smallfoot – il mio amico delle nevi.

X Factor 12: Anastasio

Grande trionfatore dell’edizione 2018 di X Factor è stato Anastasio. Il rapper napoletano è riuscito a imporsi fin dalle Audition, sorprendendo con il suo misto di rap e cantautorato.

X Factor 13: Sofia Tornambene

Sofia Tornambene, la 17enne di Civitanova Marche, in squadra con le Under Donne di Sfera Ebbasta, vinse la tredicesima edizione di X Factor.

X Factor 14: Casadilego

L’ultima edizione con Cattelan alla conduzione, ha visto trionfare Elisa Coclite, alias Casadilego, in squadra con Hell Raton. Artista duttile e capace di farsi apprezzare fin da subito dal pubblico.