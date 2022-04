Perché ascoltare Xenoverso di Rancore è un godimento

Esce in questi giorni Xenoverso, nuovo album di Rancore, e già per questo toccherebbe festeggiare. Intendiamoci, nulla di quanto contenuto nelle 17 tracce di questo mastodontico e ambiziosissimo lavoro, parlo di messaggi e contenuti, dovrebbe indurre chicchessia ai festeggiamenti, quanto piuttosto a guardare al futuro. È da lì che Xenoverso ci parla, con terrore, o quantomeno senza speranza alcuna. Il rapper romano, ormai 33enne, si conferma ancora oggi il migliore sulla piazza. Impossibile non provare piacere fisico nell’ascoltarlo, foss’anche mentre ci ricorda che dobbiamo morire. E se mai come questa volta il flow di Rancore è figlio di proiezioni matematiche, in un passaggio lo stretto legame tra numeri e rime viene dichiarato a partire dal titolo, resta indubbio come il lasciarsi andare a una visione onirica, a tratti fantascientifica, abbia indotto il nostro a produrre e pubblicare un lavoro che prende quasi le distanze dalle radici hip-hop del suo rap, per sancire la consacrazione definitiva di una lingua, musicale e scritta, che è sua e sua soltanto.

Xenoverso è una sorta di Matrix che dal futuro torna fino a noi

Pensato come a una sorta di Matrix che dal futuro torna fino a noi – con il trittico Lontano 2036, X Agosto 2048, che cita e trasla la 10 agosto di Giovanni Pascoli, e Arakno 2100 a occupare militarmente il cuore della trama – Xenoverso è quello che in narrativa si definirebbe un romanzo-mondo, con tanto di storia, flora e fauna frutto della fantasia dell’autore, autore cui la fantasia non fa certo difetto, e che mai come stavolta riesce nell’intento di sottoporci a una costante mitragliata di input, brano dopo brano. Al punto che, proprio dopo queste tre canzoni, il cuore del disco, in un lunghissimo skit, oltre tre minuti di parlato, Guerra dei versi, in precedenza ce n’era già stato un altro sempre lungo e sempre atto a spiegarci il non detto, Cronosurfisti ci fornisce quasi una riassunto di quanto ci occorre sapere per procedere con il racconto, di questo che è una sorta di Dune rap, lui alieno della rima a rendere vivido e pulsante un universo dentro il quale siamo invitati a prendere posto senza opporre nessuna resistenza.

Xenoverso mette in campo con orgoglio una complessità a cui non siamo più abituati

E l’idea di non opporre resistenza – Rancore pretende in maniera radicale che l’ascoltatore ascolti e nel farlo non compia altre azioni, pena il rischio di perdere dettagli fondamentali, sia nella trama che nel tratteggiare lo sfondo – è alla base del rapporto artista-ascoltatore che Xenoverso mette sul tavolo da gioco, come se per una volta, non che solitamente Rancore sia di facilissima fruibilità, le regole d’ingaggio siano rigide e imprescindibili. Chi entra dentro questo universo parallelo non può che abbandonare tutte le proprie conoscenze per seguire fiducioso la voce narrante del nostro, ispirata e spigolosa, forse meno rancorosa del solito, per citarlo, ma decisamente altrettanto alta e colta del solito. E se solitamente le barre di Rancore giocavano su almeno tre piani di lettura, chiedendo una lettura tra le righe non sempre fruibile al primo ascolto, stavolta la sfida è ancora più alta, perché appunto l’universo di Xenoverso è altro e alieno e in quanto altro e alieno non fa mai sconti, mettendo con orgoglio in campo una complessità di linguaggio e di forma cui non siamo evidentemente più abituati. Il che è buffo, considerando alcune critiche che erano piovute addosso a Rancore dopo i suoi due passaggi sanremesi, ospite di Argento vivo di Silvestri prima, e titolare di Eden, contenuta anche in questa tracklist, poi.

Il fatto è che dietro tanta complessità e ricchezza di contenuti, figlie della volontà di dare vita a un universo come di trovare un luogo altro capace di rappresentare l’oggi e anche il domani del Pianeta Terra, è indubbio, si trova l’evidenza che forse mai come con Xenoverso – dove tra le altre troviamo la deviazione dalla propria comfort zone compiuta in compagnia di Margherita Vicario, quella Equatore che avevamo già sentito oltre un anno fa – Rancore abbia distillato alcune delle sue canzoni più facilmente fruibili anche a chi non è parte del suo solito attento pubblico, come Questa cosa che io ho scritto mi piace, la stessa Eden e Ignoranze funebri (menzione a parte merita Federico, un brano in apparenza non-sense, nei fatti assolutamente logico e ferreo nel delineare la deriva del pensiero filosofico occidentale).

Rancore è come un Neo salvifico in un mondo dominato da inutili Mr Smith

Anni fa Rancore era uscito con S.U.N.S.H.I.N.E., brano che per tutta la sua durata, pari a poco meno di otto minuti, il tempo che un raggio solare impiega a arrivare sulla Terra, sciorinava parole capaci di mettere in piedi un solidissimo castello di carte, la matematica a fare da fondamenta, la logica da supporto e un ondivago andirivieni sulle vicende del mondo e dell’uomo a imbellettarne la facciata, brano non a caso considerato uno dei più belli in ambito rap italiano di tutti i tempi, forse il migliore in assoluto. Xenoverso riesce nell’impresa semipossibile di spostare ancora più in alto quell’ispirazione, lasciando che una patina di cupa disillusione ci tenga per mano per tutto questo viaggio incredibile e togliendoci spesso il fiato nel tentativo di tener testa alla vis oratoria di un artista che mai come oggi appare stagliarsi sulle macerie apocalittiche della nostra discografia come la figura epica del Neo interpretato da Keanu Reeves, salvifico per un mondo altrimenti in mano a tanti inutili Mr Smith.