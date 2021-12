GameStop è pronta a chiudere l’anno con due offerte uniche da cogliere al volo. Per le festività di Natale, il servizio di gaming infatti presenta le nuove Ps5 e un abbonamento speciale per gli amanti di Xbox. Per quanto riguarda le prime, si tratta di un’occasione speciale dato che PlayStation combatte da tempo una carenza di chip che hanno rallentato drasticamente la produzione di console. La vendita parte, sul sito ufficiale di GameStop, oggi pomeriggio alle 16, ma non è specificato quanti siano i device a disposizione. Ben più articolato il caso di Xbox.

Xbox All Access, quanto costa e cosa offre l’abbonamento di GameStop

Gli amanti della console Microsoft possono invece usufruire per i regali di Natale dell’offerta Xbox All Access, un abbonamento di 24 mesi con prezzo variabile. La spesa ammonta infatti a 32,99 euro mensili se si sceglie una Xbox Series X, mentre scende a soli 24,99 per la versione Series S (modello senza lettore ottico). A meno di un euro al giorno dunque sarà possibile aggiudicarsi un modello di ultima generazione, il servizio di multiplayer online e ben 100 giochi di alta qualità, tra cui il nuovissimo Halo Infinite. Al termine dei due anni, l’utente dovrà solo rinnovare, se vorrà, l’abbonamento, mentre la console rimarrà di sua proprietà.

Xbox All Access, 5 giochi consigliati disponibili con l’abbonamento

Grazie ad Xbox All Access è possibile accedere a un totale di 100 titoli di altissima qualità che spaziano fra tutti i generi. Disponibili infatti Forza Horizon 5, gioco arcade di automobilismo fra i più apprezzati, oltre ai celebri Minecraft e The Elder Scrolls V: Skyrim. Ecco però nel dettaglio le cinque offerte migliori fra cult e attese novità.

1. Halo Infinite, l’ultimo capitolo del cult

A vent’anni esatti dal primo capitolo, lo scorso 8 dicembre è sbarcato su tutti gli store Halo Infinite, il nuovo sequel della saga di 343 Industries. Lo sparatutto in prima persona, sesto della serie e terzo della saga dell’Aviatore, ha riportato in scena il supersoldato umano Master Chief e la sua lotta interstellare contro gli Esiliati. Su Xbox e Pc è disponibile anche la stagione 1 del multiplayer, Heroes of Reach, per divertirsi in battaglie in Arene sempre nuove e piene di risorse.

2. Doom e Doom Eternal, l’incubo nello spazio profondo

È una delle saghe horror più famose dei videogiochi, tanto da essere approdata anche al cinema in un film con un giovane Dwayne The Rock Johnson. Doom, sin dall’uscita del primo capitolo nel 1993, ha incantato milioni di videogiocatori in tutto il mondo grazie all’azione e alla suspence offerti dalla sua visuale in prima persona. Con Xbox All Access sono disponibili il capitolo Doom del 2016 e il recente Doom Eternal del 2020. Su Marte, la Union Aerospace Corporation (UAC) è riuscita ad attivare un dispositivo per il trasporto dimensionale per sfruttare la forza infinita dell’Inferno sotto forma di energia raffinata Argent così da risolvere le crisi energetiche della Terra. Un culto demoniaco ha però usato il dispositivo per aprire un portale e lanciare crudeli esseri contro la popolazione, scatenando l’apocalisse.

3. Fallout 4, Fallout 76 e Fallout New Vegas, il mondo apocalittico del XXII secolo

Oltre che di Doom, Bethesda è anche alle spalle di Fallout 4, Fallout 76 e Fallout New Vegas. Il primo, uscito nel 2015, si svolge in una Boston post-apocalittica dell’anno 2287, 210 anni dopo la guerra nucleare che ha distrutto il mondo intero. Disponibile con visuale sia in prima che in terza persona, Fallout è una saga open world dove le mappe sono liberamente esplorabili e il personaggio è personalizzabile sotto ogni aspetto. Gli altri due invece costituiscono degli spin-off della saga principale e si svolgono in differenti periodi storici: Fallout 76 costituisce di fatto un prequel di tutta la serie e racconta gli episodi immediatamente successivi all’apocalisse globale. Fallout New Vegas invece sposta la trama da Boston a Las Vegas.

4. Star Wars Jedi: Fallen Order, il ritorno delle spade laser

Nel 2019, Electronic Arts (alle spalle anche della saga di Fifa) ha pubblicato Star Wars Jedi: Fallen Order, ultimo capitolo sul mondo creato da George Lucas. La trama segue le vicende di Cal Kestis, un Jedi in continua fuga dall’Impero Galattico. Nel gioco appaiono anche alcuni personaggi dei film cinematografici come Obi Wan Kenobi, maestro di Anakin/Darth Fener, e l’imperatore Palpatine, signore oscuro dei Sith che sul grande schermo aveva il volto di Ian McDiarmid.

5. S.T.A.L.K.E.R. 2, Starfield e Redfall, le nuove uscite Xbox del 2022

L’abbonamento, come detto, coprirà 24 mesi e dunque comprenderà anche i titoli in uscita nel 2022 e nel 2023. Fra questi è doveroso segnalarne tre, previsti per i primi mesi del prossimo anno. Si tratta di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Cernobyl, Starfield e Redfall. Il primo, in uscita il 28 aprile 2022, si svolge in una realtà alternativa dove l’area attorno alla centrale nucleare è popolata di creature terrificanti. Il titolo avrebbe dovuto aprire il mondo videoludico agli nft, ma l’ira dei fan a riguardo ha convinto la produzione a fare marcia indietro.

In estate sarà invece il turno di Redfall, sparatutto cooperativo open world dove bisognerà difendere la cittadina omonima da un attacco di vampiri. Occorrerà aspettare l’11 novembre per poter giocare a Starfield, titolo di Bethesda ambientato fra le stelle dove il gamer potrà creare il proprio personaggio e viaggiare liberamente fra le stelle.