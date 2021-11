X Men le origini – Wolverine, stasera su Italia 1: 5 curiosità sul film con Hugh Jackman

Hugh Jackman è il protagonista di X Men le origini: Wolverine in onda questa sera, martedì 17 novembre 2021, alle 21.15 su Italia 1. Diretto da Gavin Hood e uscito nelle sale nel 2009, il film racconta le origini di Wolverine. Dall’infelice infanzia col fratello alla guerra, fino alla dolorosissima metamorfosi che gli permetterà di avere gli artigli di adamantio e trasformarsi nel mutante. Si tratta della quarta pellicola della saga degli X-Men e l’unica dedicata alla loro genesi, vista la cancellazione del capitolo dedicato a Magneto.

X Men le origini – Wolverine: le cose da sapere sul film in onda questa sera su Italia 1 alle 21.15

X Men le origini – Wolverine: la trama

Nel 1854, James Howlett è un ricco bambino canadese, che trascorre il suo tempo col giardiniere Victor. Una sera, quest’ultimo, ubriaco, provoca la morte del padre di James e lo shock risveglia in lui strani poteri mutanti. Sconcertata dai suoi lunghi artigli ossei, la madre lo costringe alla fuga ma Victor lo segue e gli promette di prendersi cura di lui come fosse un fratello. Provvisti del dono dell’immortalità, i due partecipano a una violenta guerra combattuta tra il XIX e il XX secolo e il giardiniere si dimostra stranamente incline alla violenza. Impressionato dal loro coraggio e, soprattutto, dai loro poteri, il colonnello Wiliam Stryker li assolda in una squadra di mutanti. Ben presto, però, James, che ha cambiato il nome in Logan, si scontra col fratello e decide di ritornare in Canada, dove incontra Kayla e inizia con lei una nuova vita. L’equilibrio raggiunto a fatica viene sconvolto improvvisamente dalla visita di Stryker, che lo avverte che qualcuno sta sterminando tutti i membri del vecchio team. Colpito da una terribile perdita, nuovamente per mano di Victor, Logan accetta di sottoporsi a un doloroso esperimento che lo trasforma in Wolverine. Di lì a poco, tutto cambierà radicalmente.

X Men le origini – Wolverine: il cast

Accanto a Hugh Jackman nei panni di Wolverine, nel cast figurano anche Liev Schreiber (Victor), Lynn Collins (Kayla), Taylor Kitsch (Gambit), Ryan Reynolds (Wade Wilson Sr.), Danny Huston (Wiliam Stryker), Will.i.am (Kestrel), Daniel Henney (Agente Zero), Kevin Durand (Blob), Tim Pocock (Ciclope) e Patrick Stewart (Professor X).

X Men le origini – Wolverine: cinque curiosità sul film

1) X Men le origini – Wolverine: giri di valzer in regia

La regia del film venne proposta inizialmente a Zack Snyder, che rifiutò perché impegnato. Successivamente, si pensò a Bryan Singer, che aveva già diretto in precedenza due film sugli X-Men. Anche con lui, fecero un buco nell’acqua. Alla fine, la scelta della produzione cadde su Gavin Hood.

2) X Men le origini – Wolverine: Hugh Jackman recidivo

Non è stata la prima volta di Hugh Jackman nei panni di Wolverine. L’attore, infatti, aveva già indossato i panni del personaggio in ben 4 occasioni. Un ruolo particolarmente intenso, che mise a dura prova il suo fisico ma del quale ha sempre parlato con affetto.

3) X Men le origini – Wolverine: la furia dei fan

La pellicola è stata accolta da pubblico e critica con recensioni e reazioni contrastanti. I fan più affezionati l’hanno bocciata categoricamente, criticandone l’azzardato tentativo di rendersi indipendente dai fumetti, creando connessioni inesistenti e prendendosi libertà considerate eccessive.

4) X Men le origini – Wolverine: Liev Schreiber, il perfetto Sabretooth

Un ruolo chiave nella storia è quello di Victor Creed, alias, Sabretooth, interpretato da Liev Schreiber. Fu proprio Jackman a consigliare al regista il collega, avendo già lavorato con lui. Lo descrisse come la controparte perfetta per dar vita a quel confronto tra personaggi che avrebbe costituito la struttura portante del film. E così è stato. Le performance dei due attori sono state particolarmente apprezzate perché sono riuscite a rendere al meglio le dinamiche dello scontro latente tra i due mutanti.

5) X Men le origini – Wolverine: una pioggia di camei

In X Men le origini – Wolverine sono stati rintracciati numerosi camei. Ritroviamo, infatti, Patrick Stewart, ringiovanito con la computer grafica, nei panni del Professor X, Daniel Negreanu, giocatore professionista di poker e il rapper Will.i.am. Era prevista anche un’apparizione di Tempesta, nei panni di una bambina di un villaggio nigeriano ma la scena è stata tagliata e inserita negli extra del DVD.