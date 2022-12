X Factor, stasera 8 dicembre la finale: manche, ospiti e concorrenti

Tutto pronto per la finale di X Factor. Stasera 8 dicembre, alle 21.15 in diretta su Sky Uno e Tv8, Francesca Michielin condurrà l’ultimo e attesissimo appuntamento della 16esima stagione. Quattro i concorrenti in gara, uno per ogni giudice della manifestazione. Si tratta di Beatrice Quinta, Linda e le band Santi Francesi e Tropea. In programma tre manche che vedranno gli artisti esibirsi fra Best of del loro percorso, duetti con la stessa conduttrice e gli inediti. Due i superospiti della serata: sul palco del Mediolanum Forum di Assago i Meduza per l’opening e i Pinguini Tattici Nucleari. Ecco tutto quello che bisogna sapere sull’attesa finale di X Factor 2022.

X Factor, chi sono i quattro finalisti stasera 8 dicembre 2022 su Sky Uno e Tv8

Con l’eliminazione degli Omini nella semifinale di giovedì scorso, i quattro giudici hanno ora a disposizione un concorrente a testa. Fedez farà affidamento sul talento genuino di Linda, 19enne di Alba che sin dal suo esordio ha incantato pubblico e critici. Fra i papabili vincitori dell’edizione, ha stregato alle audizioni con la sua versione al pianoforte di Coraline dei Maneskin, confermandosi ai Bootcamp con la cover Rootless Tree di Damien Rice. Il suo ultimo inedito è invece Fiori sui balconi. A contenderle lo scettro di X Factor 2022 ci saranno sicuramente i Santi Francesi, duo composto da Alessandro de Santis alla voce e Mario Francese che fanno parte del roster di Rkomi. Presentatisi alle Audition con il loro inedito Non è così male, hanno passato i Bootcamp con la cover di Un ragazzo di strada dei corvi. Proveranno a vincere dopo la delusione ad Amici nel 2017.

Restando in tema band, per Ambra Angiolini ci saranno i Tropea, quartetto dei milanesi Pietro, Mimmo, Lorenzo detto “Piso” e Claudio. Quattro sì per loro all’esordio grazie al brano inedito Technicolor, poi il brivido delle Last Call superato con Let Me Entertain You di Robbie Williams. Oltre all’inedito Cringe Inferno di stampo psichedelico, il pubblico ha probabilmente ancora negli occhi il loro duetto in semifinale assieme a Donatella Rettore. Restando in tema featuring, impossibile non citare quello di Morgan e Beatrice Quinta, quarta finalista in gara. Trasformista e sensuale durante ogni esibizione, ha subito sorpreso i giudici con il suo inedito Se$$o alle Audition. Fra cover e rumors – per giorni si è dibattuto circa un suo flirt con il giudice Rkomi – la concorrente di Dargen D’Amico promette di stupire anche per la finale di X Factor.

Le tre manche della finale fra duetti e inediti e i due superospiti

Stasera 8 dicembre al Mediolanum Forum di Assago sono attesi i Meduza, trio house made in Italy che da anni ormai fa ballare il mondo. Simone, Luca e Mattia si occuperanno dell’apertura della finale con un medley dei loro brani più famosi, dal singolo di debutto Piece of Your Heart con Goodboys al più recente Tell It to My Heart cantato da Hozier e portato persino a Sanremo. Oltre a loro sul palco di X Factor ci saranno poi i Pinguini Tattici Nucleari con il loro nuovo disco, Fake News, disponibile dal 2 dicembre. La band bergamasca presenterà anche il tour 2023 che li vedrà nei migliori stadi italiani, tra cui Roma e Milano già sold out. Nel corso della finale anche un esibizione speciale di tutti e quattro i giudici, con Fedez che presenterà il nuovo brano Crisi di Stato in uscita subito dopo la fine della serata.

L’ultimo appuntamento di X Factor 2022 si articolerà in tre fasi. La prima manche vedrà i concorrenti sul palco assieme alla conduttrice Francesca Michielin per quattro duetti inediti. Ancora ignoti i brani, ma è certo che al termine delle esibizioni uno di loro dovrà lasciare il talent. A seguire, i tre rimanenti potranno riportare dal vivo i loro cavalli di battaglia con un medley dei pezzi già cantanti nelle puntate precedenti. A seguito di un’ulteriore eliminazione ne resteranno soltanto due, che canteranno il loro inedito. Il pubblico sceglierà così il nuovo vincitore di X Factor, che raccoglierà l’eredità di Baltimora, vincitore 2021.