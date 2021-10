X Factor Live, stasera su Tv8: dagli inediti a Carmen Consoli, tutto quello che bisogna sapere

È tempo di live. Si aprono stasera, in diretta alle 21,15 su Tv8 e Sky Uno, gli appuntamenti dal vivo di X Factor, talent musicale di Sky giunto alla 15esima edizione. Dopo i sei episodi di assestamento, fra Bootcamp e Home Visit, le quattro squadre sono finalmente pronte a darsi battaglia sul palcoscenico del Teatro Repower di Assago. La puntata sarà visibile anche in streaming grazie all’app SkyGo.

X Factor Live, la scaletta della puntata stasera 28 ottobre 2021 su Tv8

Manuel Agnelli, Hell Raton, Mika ed Emma hanno fatto le loro scelte. Fra sorprese dell’ultimo minuto e conferme eccellenti, i quattro giudici hanno dato vita alle loro squadre, quest’anno per la prima volta senza barriere di genere. Ciò non è però bastato a sedare le polemiche per la bassa percentuale di donne presenti nei team. «Il talento non discrimina», è stata la risposta di Sky e Fremantle, produttore del programma. «Quest’anno è andata così, l’anno prossimo sarà sicuramente diverso». Dello stesso avviso anche Emma. «Maschilismo e sessismo non c’entrano affatto con l’abolizione delle categorie», ha detto l’artista salentina in conferenza stampa. «C’è stata data la possibilità di giudicare una squadra e l’abbiamo fatto, parlare di quote rosa è anacronistico».

Da Emma a Mika le squadre dei quattro giudici

Intanto i 12 cantanti in gara sono pronti a presentare i loro inediti, che a partire dalla mezzanotte di oggi saranno disponibili su tutte le piattaforme streaming. Emma ha deciso di dare fiducia a Vale LP, Gianmaria e Le Endrigo, unite dal fil rouge basato sulla scrittura, fonte primaria per esprimere i propri pensieri in note. Hell Raton ha scelto di mixare il cantautorato con sonorità rap e urban grazie a Versailles, Edoardo Spinsante e ai Karakaz.

STASERA tornano i Live di #XF2021 💥 💚 Valentina Sanseverino, in arte Vale LP, da “Vale La Pena”, ha 21 anni e viene da Caserta. Nella musica ha trovato il luogo più sicuro per comunicare. Chissà quali sorprese ha in serbo per noi @ValeLp15 nel Roster di @MarroneEmma? pic.twitter.com/eKFAgz3vwL — X FACTOR (@XFactor_Italia) October 28, 2021

La cultura musicale è al centro della squadra di Manuel Agnelli. Lo storico frontman degli Afterhours farà affidamento sui Bengala Fire, oltre che su Erio (fra i favoriti alla vigilia) e i Mautonia. Infine spazio al gruppo di Mika: Fellow, Nika Paris e Westfalia porteranno sul palco le loro radici multiculturali.

Il debutto dal vivo di Ludovico Tersigni e l’arrivo di Carmen Consoli

Vero esordiente di stasera, oltre ai dodici concorrenti, è il presentatore Ludovico Tersigni. La stella di Skam, che quest’anno ha raccolto il testimone di Alessandro Cattelan passato in Rai, sarà alla sua prima vera esperienza dal vivo senza la protezione del montaggio e delle registrazioni.

Come da tradizione, spazio anche a un grande ospite del panorama italiano o internazionale. Sul palco di Assago arriverà stasera Carmen Consoli, in tour per promuovere il suo nuovo album Volevo fare la rockstar, la quale potrebbe dare vita a un potenziale duetto con i ragazzi proprio in apertura di serata. Il tutto in attesa dei super ospiti per la finalissima, in programma il 9 dicembre. Al Mediolanum Forum arriveranno i Coldplay, appena tornati con il loro nono album in studio, Music of Spheres. Di recente, hanno estratto il singolo con i coreani BTS, My Universe.

X Factor Live, come votare da casa

I concorrenti non dovranno temere solo il giudizio dei quattro big presenti al tavolo, ma anche il parere del pubblico da casa. I telespettatori, come ogni anno, potranno infatti votare i propri beniamini attraverso quattro canali differenti. Sul sito web xfactor.sky.it, da desktop o da mobile, basterà inserire le credenziali del proprio Sky ID, necessario anche per votare tramite l’app ufficiale XF2021. Spazio anche al voto tramite smartwatch, con possibilità di accesso tramite social, e decoder, grazie al tasto verde dedicato per i clienti Sky Q.