X Factor, Fedez giudice per la sesta volta: “Si torna a casa”

Dopo quattro anni di assenza, Fedez torna dietro il bancone di X Factor: pubblicando un video che ripercorre le cinque edizioni che lo hanno visto protagonista come giudice del talent, il rapper milanese ha annunciato che “si torna a casa” e che ricoprirà nuovamente quel ruolo nella prossima edizione.

Fedez giudice a X Factor

Nel filmato condiviso sui social, l’artista ha affermato che aveva solo 23 anni quando ha debuttato nel programma e che “mi sa che assieme al mio matrimonio è stata la mia relazione più lunga”. Sullo schermo si alternano le immagini di sé giovanissimo seguite dalla “prima volta che la gente fa una standing ovation per un’esibizione rap”. E ancora il suo primo pianto e la sottolineatura della sua tendenza, diventata poi celebre, alla commozione.

Nel video non manca poi lo spazio per ripercorrere alcune delle sue liti più celebri, come quelle avute con Morgan o con Manuel Agnelli. Momenti che non hanno comunque minato o cambiato il suo pensiero sull’esperienza vissuta come giudice: “È stata una vera figata, mi sono divertito un casino”. Il filmato si chiude con le parole pronunciate durante il suo congedo dal talent nel 2018: “Credo veramente che X Factor sia uno spettacolo incredibile, che in pochi riescono a fare. Non ho idea di quello che succederà nel mio futuro”. E invece, a distanza di quattro anni, un’idea ce l’ha: “Si torna a casa”.

L’ultima edizione nel 2018

Dopo aver fatto il suo esordio come giudice più giovane della storia di X Factor, Fedez si è guadagnato l’affetto del pubblico dello show approdato su Sky dopo alcune edizioni in Rai. Empatico con i talenti in gara e allo stesso tempo creatore di dinamiche televisive con gli altri giudici, dopo la sua ultima edizione del 2018 era tornato come ospite di un Live nel novembre 2020. In quell’occasione aveva portato sul palco il singolo Bella Storia e aveva presentato Scena Unita, il fondo a sostegno dei lavoratori dello spettacolo all’epoca in gravi difficoltà economiche a causa della pandemia.