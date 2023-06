X-Factor 2023, svelata la giuria: Ambra, Morgan, Fedez e Dargen D’Amico

Svelata la giuria di X Factor 2023: Ambra, Morgan, Fedez e Dargen D’Amico saranno i membri mentre la conduzione sarà affidata di nuovo a Francesca Michielin.

La nuova giuria di X-Factor 2023

La stagione televisiva si è appena conclusa ma già si sta lavorando a quella che verrà. X Factor è pronto a ripartire e proprio nelle ultime ore è stata ufficializzata la giuria dell’edizione 2023. Al tavolo, come anticipato, saranno schierati Ambra, Morgan, Fedez e Dargen D’Amico. La conferma ufficiale è arrivata con dei post pubblicati sui canali social del talent show di Sky. Alla conduzione ancora la cantante di Magnifico, che si è rivelata una scelta vincente Mentre per Ambra, Dargen D’Amico e Fedez si tratta di conferme, Morgan rivestirà i panni di giudice dopo 9 anni.

Morgan prenderà il posto di Rkomi

«Tutti fanno tutto per soldi ma la differenza è che io faccio arte, non faccio cose nefaste, qualcosa che fa male agli altri, qualcosa di nocivo. Normalmente la gente per denaro fa di tutto», aveva sottolineato l’artista in una recente intervista confidando, senza troppi giri di parole: «Hanno bisogno di riportare su il programma e mi presto. Io sono il pronto soccorso dei programmi televisivi, intervengo per rianimarli».

Morgan, che prenderà il posto di Rkomi, è stato uno dei giudici più popolari del programma e anche quello che ha portato più vittorie a casa, ben 5: nel 2008 con gli Aram Quartet, nel 2009 con Matteo Becucci, nel 2009 con Marco Mengoni, nel 2012 con Chiara Galiazzo e nel 2013 con Michele Bravi. In tutto, in qualità di giudice, ha partecipato a sette edizioni tra il 2008 e il 2014 e adesso è pronto a tornare dietro il temutissimo bancone.