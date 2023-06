X-Factor 2023, Morgan si sfoga sui social dopo la notizia del ritorno in giuria

Dopo la conferma del ritorno di Morgan fra i giurati di X-Factor 2023, è lo stesso artista a pubblicare un lungo post dove spiega chi e perché lo ha allontanato dal mondo della musica e del talent.

Lo sfogo di Morgan dopo la conferma del ritorno ad X-Factor 2023

Il cantante ha pubblicato su Instagram un lungo post dove racconta la sua storia come artista e come giudice a X-Factor e soprattutto attacca chi lo ha allontanato dal panorama musicale. Questo il testo: «Perché ho accettato di tornare a X-Factor? Io sono un musicista, essenzialmente, ho sempre composto musica ‘spettacolarizzante’, ossia musica non per accompagnare lo spettacolo ma che sia essa stessa lo spettacolo, quindi sono certamente un uomo di spettacolo. Per questo motivo i programmi dove ci sono musica e spettacolo sono i miei preferiti, è un onore ed un piacere per me potervi addirittura farne parne, un sogno d’infanzia. Ma è anche una sfida e la sfida che per tutti è una sfida tra talenti che gareggiano per emergere, e per i produttori è una sfida tra format, per i giurati è una sfida tra giurati, per me invece la sfida è tra me e il mondo, è dentro di me, ma è giocata dal pubblico, è nelle mani mie e loro, e ovviamente anche dell’artista in scena, perché la sfida è riuscire a far vincere quella musica che è spettacolo in sé, a portarla in scena dimostrando sia che sono in grado di farlo e dimostrando che il pubblico non è un popolo bue, non è un gregge di pecore ma uno stormo che sceglie la corrente favorevole. E’ una sfida, appunto, che si tiene ad alta quota, ardua e ambiziosa, e innesca a catena altre sfide, chiama in causa il bello contro le puttanate, l’arte contro la banalità, la cultura di un paese potenzialmente eccelso contro lo stato di involuzione in cui versa, è una partita tra la virtù e lo schifo, è una partita dove in palio io ho il mio riscatto individuale solo se quel che vince non è un beneficio personale ma collettivo, la mia salvezza è conseguenza della salvezza del mondo in cui vivo».