X-Factor, Morgan di nuovo giudice e Francesca Michielin pronta al bis: le indiscrezioni

Dopo nove anni Morgan potrebbe tornare di nuovo in giuria ad X-Factor al posto di Rkomi. Al timone del talent show, invece, ci sarà per il secondo anno consecutivo Francesca Michielin. Sono queste le indiscrezioni riportate dal Messaggero sulla nuova edizione.

X-Factor, Morgan di nuovo giudice?

Morgan è stato uno dei giudici più popolari del programma e anche quello che ha portato più vittorie a casa, ben 5: nel 2008 con gli Aram Quartet, nel 2009 con Matteo Becucci, nel 2009 con Marco Mengoni, nel 2012 con Chiara Galiazzo e nel 2013 con Michele Bravi. In tutto, in qualità di giudice, ha partecipato a sette edizioni tra il 2008 e il 2014 e adesso è pronto a tornare dietro al bancone.

Avvisaglie di un suo riavvicinamento al programma si erano avute già nella scorsa edizione, quando nelle ultime puntate il cantautore è stato due volte ospite. Al momento si tratta solo di indiscrezioni, le trattative tra la produzione e Marco Castoldi sono ancora in corso, ma sembra quasi certo che il cantautore prenderà parte alla prossima edizione insieme ad Ambra Angiolini, Fedez e Dargen D’Amico. Morgan, che entrerebbe al posto di Rkomi, è reduce dalla trasmissione che ha condotto su Rai2 con Pino Strabioli, StraMorgan. Quattro puntate dedicate alla musica fra lezioni-show, visite guidate alle canzoni e alle voci che hanno fatto la storia e grandi ospiti.

Francesca Michielin pronta per il bis da conduttrice

Un’altra conferma potrebbe essere quella di Francesca Michielin come conduttrice dopo l’esperienza dello scorso anno, quando ha riscosso successo sia fra il pubblico che presso la produzione. Sebbene ci sia stato già un primo incontro fra gli addetti ai lavori ed il management della cantante, per gli annunci ufficiali bisogna aspettare le prossime settimane. Intanto i lavori per la 17esima edizione non si fermano e il 30 marzo scorso si sono chiusi i casting per i nuovi concorrenti.