X Factor 2022, Rkomi quarto giudice

Adesso il tavolo di X Factor è al completo. È ufficiale: sarà Rkomi il quarto giudice del talent show di Sky. Il cantante affiancherà Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico: un grande ritorno e tre esordi assoluti, per un bancone completamente rinnovato.

Rkomi, dal Festival Sanremo a X Factor

Classe 1994, Rkomi (vero nome Mirko Manuele Martorana) è uno dei cantanti più eclettici della nuova generazione italiana e a febbraio ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano Insuperabile, arrivato al 17esimo posto. Ha all’attivo tre album in studio: Io in terra, Dove gli occhi non arrivano e Taxi Driver, il più venduto in Italia nel 2021, in cui ha ospitato un artista per traccia, da Tommaso Paradiso a Gazzelle, fino a Sfera Ebbasta e Dardust.

X Factor, giuria totalmente rinnovata nel 2022

Come detto, la giuria di X Factor 2022 sarà totalmente rinnovata. Giunto alla 16esima edizione, il talent show di Sky vedrà infatti l’addio di Manuel Agnelli, Mika, Emma e Hell Raton. Lo show arriverà in tv a settembre, ma il lavoro dei nuovi giudici inizierà tra pochissimo con le audition, che torneranno dopo due anni a essere un grande evento con il pubblico in presenza: appuntamento il 4, 5, 7, 8 e 12 giugno all’Allianz Cloud di Milano.

X Factor 2022, cambio anche alla conduzione

Dopo appena un’edizione saluta anche il conduttore (ma soprattutto attore) Ludovico Tersigni, che l’anno scorso aveva ricevuto il testimone da Alessandro Cattelan. Sarà sostituito da Francesca Michielin, che ultimamente sta spaziando molto: la vincitrice della quinta edizione di X Factor, infatti, all’ultimo Festival di Sanremo si era cimentata come direttrice d’orchestra per l’amica e collega Emma Marrone.