X Factor 2021, giovedì 16 settembre la prima puntata su Sky Uno

Inizierà giovedì 16 settembre alle 21.15 la quindicesima edizione di X Factor, il talent show musicale in onda ogni settimana su Sky Uno. Tante le conferme e tante anche le novità rispetto all’ultima stagione, vinta dalla giovanissima Casadilego. Partiamo delle prime: i giudici saranno gli stessi del 2020, cioè Emma, Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton, vincitore alla sua prima esperienza in giuria. Tra i volti nuovi, invece, c’è quello del conduttore: dopo 10 anni a dirigere l’orchestra non ci sarà più Alessandro Cattelan, passato nel frattempo alla Rai, ma l’attore Ludovico Tersigni, famoso per aver partecipato alla fortunata serie Netflix Skam Italia. Un ragazzo a cui non mancano le competenze musicali, visto che suona il basso e la chitarra in una band.

X Factor 2021, niente più categorie

Il vero punto di svolta di questa stagione, rispetto al solito, sarà l’abolizione delle categorie. Quella italiana è la prima edizione del programma ad abbandonare la storica divisione per sesso, età e formazione musicale (singoli o band), e i 12 finalisti saranno scelti solamente sulla base della loro proposta musicale. I mentori avranno quindi a disposizione squadre diverse, composte sia da singoli che da gruppi.

Come as you are recita il motto di quest’anno, rifacendosi a una celebre canzone dei Nirvana, un invito ai giovani concorrenti di esprimersi nel modo più libero possibile e senza alcun tipo di pregiudizio di sorta.

X Factor 2021, le selezioni

Le selezioni saranno divise nelle tre classiche fasi che gli artisti dovranno superare per poter arrivare ai Live: le prime tre puntate di audizioni; due serate con i Bootcamp e il temuto momento delle sedie; infine gli Home Visit, ultima chance per poter entrare nel gruppo dei 12 selezionati per le dirette. Le puntate di X Factor 2021 quest’anno saranno ospitate presso il Teatro Repower, ad Assago (Milano).

Per le Audition, svolte negli studi di Cinecittà, i concorrenti che hanno avuto parere favorevole nelle primissime fasi delle selezioni arriveranno davanti ai giudici per presentare loro il proprio progetto musicale. Come lo scorso anno saranno degli “incontri privati”, in una dimensione più intima tra concorrenti e giudici. Per passare il turno occorreranno i fatidici tre sì.

Al termine delle Audition, entrerà in gioco la novità originata dall’abolizione della suddivisione in categorie tradizionali: i quattro giudici si riuniranno con la direzione musicale di X Factor 2021 per confrontarsi sui giudizi dati nel corso della selezione e sulla progettualità artistica di ciascun concorrente. Sulla base di questo confronto, la direzione musicale assegnerà a ciascun giudice un roster di 12 concorrenti che terrà dentro sia partecipanti solisti che le band (da intendersi qualsiasi formazione musicale composta da più di un elemento).

A seguire, le quattro squadre così formatesi affronteranno prima i Bootcamp, sempre a Cinecittà, al termine dei quali i cantanti passeranno da 12 a 5 per ogni squadra. Poi gli Home Visit, dai quali emergeranno i 12 effettivi concorrenti che poi accederanno ai Live, durante i quali – dal 28 ottobre – potranno darsi battaglia settimana dopo settimana per arrivare alla finalissima.