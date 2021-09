X Factor 2021: dai Maneskin a Giusy Ferreri, chi sono gli artisti che non hanno vinto ma avuto grande successo

Non sempre la vittoria è sinonimo di successo, soprattutto se sei uno dei concorrenti di X Factor. Il talent, infatti, da sempre trampolino di lancio per numerosi artisti, è riuscito ad inserire nel mondo della musica cantanti e band anche quando questi non hanno conquistato il primo posto. Alcuni ci sono andati vicino, altri son stati eliminati durante il percorso, ma tutti hanno saputo sfruttare al meglio la visibilità che X Factor è in grado di offrire.

Chi sono gli artisti che non hanno vinto X Factor, ma che hanno fatto carriera

X Factor: i Måneskin secondi nell’undicesima edizione

Undicesima edizione di X Factor, il vincitore fu Lorenzo Licitra, ma a far parlare più di tutti furono i Måneskin, che si classificarono secondi. La band romana colpì per il suono duro, a tratti sporco e per la spiccata personalità che si traduceva in performance irriverenti e in grado di colpire il pubblico. Morirò da re e Torna a casa furono i primi due singoli che li portano ai vertici delle classifiche. Un tour europeo, il video di Le parole lontane e poi l’annuncio del trasferimento a Londra, obiettivo: migliorare. Tennero fede alla parola data. Seguì la vittoria del Festival di Sanremo, e, poi la definitiva consacrazione dell’Eurovision 2021 con Zitti e Buoni. La cover del celebre brano Beggin dei The Four Seasons è diventata la prima canzone più ascoltata al mondo e tra le collaborazioni possono vantare il featuring in I wanna be your slave con Iggy Pop.

X Factor: Enrico Nigiotti, terzo nella stessa edizione

Stessa edizione e destino simile è stato quello di Enrico Nigiotti, che prima di X Factor era passato anche per il talent Amici, abbandonato prima della finale. Nel talent si piazzò al terzo posto, ma la fama era ormai arrivata. Al disco di platino con L’amore è seguirono collaborazioni di prestigio: con Laura Pausini ed Eros Ramazzotti. Nel 2019 partecipò a Sanremo con Nonno Hollywood, il cui testo vinse il premio Lunezia, e si ripresentò sul teatro dell’Ariston nel 2020 con Baciami adesso

X Factor: Giusy Ferreri, seconda classificata nella prima edizione

Tra i non vincitori ma con una carriera di tutto rispetto c’è, senza ombra di dubbio, Gusy Ferreri. La cantante partecipò alla prima edizione di X Factor, ma la sua voce particolare la fece arrivare al secondo posto, dietro agli Aram Quartet. La carriera di cantante la iniziò nel 1998, allora per mantenersi faceva la cassiera all’Esselunga. Ora è uno dei volti noti del panorama della musica italiana e detiene una serie di record invidiabili. Cantante lanciata da un talent italiano ad aver venduto più copie al mondo (2.600.000 album e singoli), è rimasta più a lungo la numero 1 della classifica dei singoli italiani ed è l’artista, insieme a Baby-k, ad avere ottenuto un disco di diamante per un singolo digitale, grazie a Roma-Bangkok.

X Factor: Noemi, niente podio ma un contratto con la Sony

La seconda edizione di X Factor ha lanciato un altro nome tra i talenti non vincitori del programma: Noemi. La cantante romana non arrivò nemmeno sul podio ma, grazie alla forza della sua voce, venne messa sotto contratto dalla Sony Music subito dopo. Da Allora sono seguiti cinque partecipazioni al Festival di Sanremo e numerosi premi, inclusi Cinque Wind Music Awards. Nel 2012 Walt Disney l’ha scelta per comporre la colonna sonora italiana di Ribelle-The Brave. La canzone Vuoto a perdere ha vinto il Nastro d’argento come miglior brano originale. Può Bastare? No, perché Noemi, nel 2017, entrò nel Guiness dei primati per il maggior numero di concerti eseguiti in 12 ore: nove. Recentemente ha realizzato insieme a Carl Brave il tormentone estivo Makumba.

X Factor, anche Mahmood nella lista dei grandi esclusi

Mahmood è uno dei cantautori più apprezzati della musica italiana, ma nella sesta edizione di X Factor non ebbe molta fortuna. Inizialmente fu scartato agli Homevisit per essere ripescato dal televoto e, infine, definitivamente eliminato nel corso della terza puntata. Il successo arrivò dopo la vittoria del Festival di Sanremo nel 2019 con il brano Soldi. Con la stessa canzone partecipò anche all’Eurovision Song Contest arrivando secondo dopo la finale. Il suo primo album Gioventù Bruciata ottenne il disco d’oro e Il 27 agosto è uscito il nuovo singolo Rubini