World’s 50 Best Bars 2022: quali sono i migliori bar del mondo

Stilata la classifica del World’s 50 Best Bars 2022 che si occupa di selezionare i migliori bar del mondo. Il primato va al bar Paradiso che si trova a Barcellona. Si tratta di una prima volta per la città spagnola, visto che da anni ormai diversi bar di Londra conquistavano la vetta della classifica e le prime posizioni.

World’s 50 Best Bars 2022: ecco i migliori bar al mondo

Mark Sansom, director of content e presentatore della famosa classifica World’s 50 Best Bars 2022 premia la città di Barcellona con il suo prezioso bar “Paradiso” ritenuto dagli esperti il migliore al mondo. Le parole del direttore in merito a questa premiazione sono state: «Per la prima volta nella sua storia la cerimonia dei The World’s 50 Best Bars lascia Londra per approdare a Barcellona».

Infatti, al primo posto della classifica si trova il summenzionato Paradiso, ma non è l’unico bar della città catalana presente in graduatoria perché ci sono anche il “Sips” e il “Two Schmucks“, che in classifica si posizionano al terzo e al settimo posto. Al secondo posto, come l’anno scorso, si piazza Tayēr + Elementary di Londra, mentre il miglior bar del 2021, il Connaught Bar di Londra, è scivolato dal primo all’ottavo posto. Tra le mete della cocktellerie più celebrate del mondo, troviamo Città del Messico e New York, con l’incredibile risultato del Double Chicken Please di NY, addirittura new entry della classifica che si posiziona in sesta posizione.

I bar italiani in questa speciale classifica

All’interno del World’s 50 Best Bars 2022 ci sono diversi bar italiani. Ad esempio, al 16esimo posto si piazza il Drink Kong di Roma mentre alla posizione 35 si è classificato il Secret Bar 1930 di Milano. Sorpresa per la new entry Locale Firenze dell’omonima città che ha conquistato la posizione 39 e per il bar L’Antiquario a Napoli in posizione 46.

Purtroppo, non riesce ad entrare tra i primi cinquanta bar al mondo il Camparino di Milano e il noto locale The Court di Roma.