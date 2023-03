World Wildlife Day, oggi si celebra la Giornata Mondiale della Fauna e Flora selvatica

Oggi 3 marzo è il World Wildlife Day, ovvero la Giornata Mondiale della fauna selvatica. Si tratta di una ricorrenza che celebra la natura in tutto il suo splendore e si concentra sulla biodiversità del nostro mondo.

World Wildlife Day: cosa si celebra e qual è il tema dell’anno

Il 3 marzo si festeggia in tutto il mondo il World Wildlife Day. La Giornata Mondiale della fauna selvatica è un evento che viene rispettato a livello internazionale dalle Nazioni Unite per omaggiare e proteggere fauna e flora del pianeta. Inoltre, durante questa giornata si sottolinea il ruolo che svolgono le specie selvatiche nel contribuire alla salute degli ecosistemi. Il tema della giornata di quest’anno è «Partnerships for Wildlife Conservation». Il tema invita tutti a riflettere sulla nostra responsabilità di proteggere la stupenda unicità della vita sulla Terra. In più, nel 2023 si celebrano i 50 anni della CITES, la Convenzione di Washington sul Commercio Internazionale delle Specie di Fauna e Flora Selvatiche Minacciate di Estinzione. Quest’accordo è stato firmato nel lontano 1973 per proteggere le specie a rischio e ancora oggi assume un’importanza fondamentale per salvaguardare fauna e flora selvatica.

Oggi #3marzo è #WorldWildlifeDay la giornata mondiale dedicata alla #natura e alla vita selvatica

Riparte la campagna #ReNature del WWF per contrastare e fermare la perdita di #biodiversitàhttps://t.co/gRErM1xHdR — wwfitalia (@WWFitalia) March 3, 2023

Le iniziative nel panorama italiano

Per il World Wildlife Day ci sono iniziative anche nel panorama italiano. Nella fattispecie, il WWF ha deciso di iniziare oggi la Campagna ReNature che promuove progetti di tutela e ripristino della natura. La campagna lanciata dal WWF Italia punta a ricomporre nei prossimi anni il grande mosaico naturale del territorio italiano che purtroppo è stato ampiamente danneggiato nel corso del tempo. Il World Wildlife Day rappresenta anche un’importante momento per aumentare la consapevolezza pubblica sull’importanza del ripristino dell’ecosistema e della tutela delle specie chiave, vulnerabili o a rischio estinzione. Grazie al suo impegno, il WWF Italia ha contribuito a salvaguardare specie come elefante, rinoceronte, tigre e gorilla. Sicuramente con il lancio di questa nuova campagna l’associazione riuscirà a ottenere altri ottimi risultati, aiutando la natura e le sue meraviglie.