Oggi è il World Password day: i consigli per crearne una davvero sicura

Non tutti sanno che, ogni anno, il primo giovedì di maggio è un giorno particolare: si celebra infatti il World Password Day, una giornata pensata per sensibilizzare gli utenti all’uso di password sicure per proteggere i propri dati. Uno degli elementi che facilita un hacker è sicuramente quello di trovarsi davanti a una password poco sicura o facilmente prevedibile. Basti pensare che, secondo Nordpass, lo scorso anno la password più utilizzata al mondo è stata proprio la parola Password, mentre in Italia spopola la sequenza di numeri 123456.

World Password Day e le misure di sicurezza necessarie

La Giornata Mondiale della Password venne creata nel 2013 da Intel, per far conoscere la differenza tra password forti e password poco efficaci. Per capire l’importanza di una password efficace, è sufficiente paragonare le aree personali degli utenti a delle case: laddove non si esce dalla propria abitazione lasciando una finestra aperta o senza dare il giro di chiave perché ciò faciliterebbe l’accesso a dei malintenzionati, per lo stesso motivo non si dovrebbero usare password che non rispettano elevati livelli di sicurezza, in quanto significherebbe invitare terzi ad entrare.

Cosa fare per avere una password sicura

Tra i consigli base per avere una password sicura, il primo suggerimento è quello di cambiarla frequentemente. Altra buona pratica è quella di diversificare le password utilizzate, assegnando una password differente a seconda della piattaforma. Qualora si mantenga l’abitudine di usare un’unica password per tutti gli applicativi, il rischio è che l’hacker, una volta intercettata e violata una piattaforma, proceda poi con tutte le altre. Ultimo, ma non ultimo in ordine di importanza, è l’accorgimento di attivare la cosiddetta autenticazione a due fattori, che consente di avere il controllo della situazione grazie alla richiesta di accesso da autorizzare prima di poter entrare in qualsiasi applicazione.