World Cheese Awards 2022: la groviera è il miglior formaggio al mondo

Svizzera campione del mondo. Non è un’anticipazione di Qatar 2022, ma l’esito dei campionati internazionali di formaggio. Sono online infatti i risultati dei World Cheese Awards che si sono tenuti a Newport, in Galles, che ha sostituito Kiev per la guerra in Ucraina. Nonostante il conflitto, la nazione ha partecipato con ben 39 prodotti differenti. Sul gradino più alto del podio si è piazzata la Groviera, già vincitrice dei campionati del mondo lo scorso marzo. Medaglia d’argento per l’Italia grazie al Gorgonzola Dolce DOP dell’aretina De’ Magi. Il resto della classifica non è al momento disponibile, ma sarà online nelle prossime 24-48 ore sul sito ufficiale dell’evento.

The moment the Le Gruyère & Gourmino team realised their cheese had won World Champion Cheese at the #WorldCheeseAwards @FoodDrinkWales @WGRural @WelshGovernment pic.twitter.com/h2rb0FrfdS — Guild of Fine Food (@guildoffinefood) November 2, 2022

In concorso oltre 4 mila formaggi da 42 nazioni differenti

L’edizione 2022 dei World Cheese Awards ha coinvolto produttori da 42 nazioni differenti per un totale di 4434 formaggi, record più alto di sempre. In Galles sono giunti poi 265 giudici da 38 Paesi, ciascuno dei quali ha assaggiato, annusato e classificato circa 50 prodotti. «Le aziende riversano anima e cuore nel loro lavoro», ha detto alla Bbc la rappresentante delle Barbados Andrea Power. La donna ha descritto anche le varie fasi di una degustazione, che non prevede solo l’assaggio tradizionale. «Prima guardiamo, poi lo sbricioliamo e lo annusiamo per rilevarne gli aromi», ha dichiarato ai media inglesi. «E poi lo mangiamo». Gli oltre 4 mila formaggi sono stati classificati nelle quattro categorie Bronzo, Argento, Oro e Super Oro. Fra questi ultimi, ben 98 prodotti, diversi rappresentanti dall’Italia come il Parmigiano Reggiano 30-39 mesi, la stracciatella affumicata o il caciocavallo silano DOP.

Fra i 98 formaggi Super Oro, la giuria qualificata di esperti ne ha selezionati 16 per la finale. Vincitrice dei World Cheese Awards 2022 è stata la groviera svizzera dell’azienda Vorderfultigen. «Lavoriamo dal 2006», hanno detto i campioni alla Bbc. «Siamo un’azienda di famiglia coraggiosa e volonterosa. Inoltre non conta vincere un premio, ma anche solo partecipare». Il caseificio elvetico ha però confermato come il successo alimenterà il mercato, tanto che gli ordini si stanno già moltiplicando sia in patria sia all’estero. La groviera svizzera ha battuto di poco il Gorgonzola Dolce DOP italiano del caseificio De’ Magi. La classifica non è ancora disponibile, ma i funzionari dell’evento assicurano che sarà online entro i prossimi due giorni.

Per la groviera svizzera è il secondo successo mondiale del 2022

La vittoria della groviera elvetica non deve però sorprende, soprattutto se si rivolge l’attenzione ai recenti concorsi internazionali. Soltanto otto mesi fa, ad inizio marzo, il formaggio svizzero si era imposto al World Championship Cheese Contest, campionato biennale di categoria di cui era detentore del titolo dal 2020. In quel caso, si era trattato però del prodotto del caseificio bernese Mountain Dairy Fritzenhaus. Allora aveva sbaragliato la concorrenza di circa 3 mila altri prodotti mondiali da 29 nazioni, totalizzando un incredibile punteggio di 94 su 100. Pur avendo solo 12 dipendenti, l’azienda produce circa 85 tonnellate di formaggio ogni anno. Secondo posto per un altro elvetico, l’Appenzeller Mild-Würzig di San Gallo, davanti all’austriaco Erzherzog Johann.