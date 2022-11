Homer è la parola dell’anno 2022 del Cambridge Dictionary

Il Cambridge Dictionary ha scelto la parola dell’anno 2022. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non ha nulla a che vedere con il Covid, la guerra in Ucraina o l’attualità internazionale ma è stata ispirata da Wordle, il celebre gioco. Si tratta di “Homer”, vocabolo che più di altri ha fatto penare i giocatori mondiali.

Il Cambridge Dictionary ha scelto Homer per via di Wordle

Sin dal suo avvento e soprattutto con lo scoppio della pandemia da Covid-19, Wordle ha dominato la scena mobile internazionale, principalmente anglosassone. Non sorprende che, quando il termine da indovinare risulti più ostico del normale, si accenda un vero polverone. È quanto successo lo scorso 5 maggio con la parola “Homer”, che in pochi sono riusciti a decifrare. Molti lo identificano come nome proprio, grazie al protagonista della serie animata I Simpson oppure all’autore di Iliade e Odissea. Come ha sottolineato il Cambridge Dictionary in un comunicato ufficiale, è però anche un termine tecnico ma informale dell’inglese-americano per indicare un fuoricampo nel baseball.

«Molti giocatori al di fuori degli Stati Uniti non avevano mai sentito Homer», si legge nell’annuncio ufficiale. «In tanti hanno manifestato la loro frustrazione, rivolgendosi persino a noi per saperne di più». La decisione del Cambridge Dictionary per la parola dell’anno 2022 indica dunque l’incredibile popolarità raggiunta dal gioco Wordle in tutto il mondo. D’altronde si parla di 79 mila ricerche del vocabolo sul dizionario in un anno.

