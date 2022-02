Salvezza. Potrebbe essere la nuova parola del giorno di Wordle, il celebre gioco online di recente acquistato dal New York Times, se non fosse che i caratteri sono troppi. Il passatempo ha infatti contribuito, seppur indirettamente, alla liberazione di un’anziana signora aggredita da un uomo che aveva fatto irruzione nella sua abitazione a Chicago. Frequentatrice assidua dell’app, la donna non aveva inviato come da tradizione il suo punteggio giornaliero alla figlia che, allarmata, ha chiamato la polizia. Gli agenti hanno così fatto irruzione nell’appartamento, arrestando immediatamente l’aggressore e liberando la donna dal seminterrato in cui era stata rinchiusa.

La ricostruzione della vicenda e del salvataggio grazie a Wordle

Denyse Holt, insegnante in pensione di 80 anni, ha ricostruito la vicenda in un’intervista al Washington Post. Intorno all’1 della notte fra sabato e domenica scorsi, si era svegliata di soprassalto, trovando un uomo nudo ai piedi del suo letto. Armato di forbici, l’aveva minacciata di morte qualora avesse urlato e avvertito i vicini, prima di chiederle coperte per ripararsi dal freddo e acqua calda per un bagno. Solo in seguito, aveva poi deciso di rinchiuderla nel seminterrato senza cibo e privandola delle sue medicine quotidiane.

A daughter worried when her 80-year-old mom didn’t text her Wordle score. A man was holding her hostage, police say. https://t.co/ESklSeZ1X8 — The Washington Post (@washingtonpost) February 10, 2022

In preda al panico, la donna ha raccontato di essersi fatta forza ricordando chi aveva sofferto pene ben peggiori delle sue, tra cui gli ebrei nei campi di concentramento nazisti. «Sono sopravvissuti per mesi e tu ti lamenti per una notte?», si è detta in quelle ore, prima di concentrare tutte le forze su un pensiero. «Non voglio morire così, e non voglio che i miei figli sentano che la loro madre è stata uccisa». Scacciando ogni pensiero di fuga, temendo che un errore potesse costarle la vita, è rimasta per ore nel seminterrato in silenzio. Non sapeva però che, nel frattempo, altre forze dell’ordine si stessero mobilitando per lei.

La segnalazione delle figlie alle forze dell’ordine

A migliaia di chilometri di distanza, in California e in Oregon, le sue due figlie erano sorprese per non aver ricevuto il punteggio quotidiano della madre su Wordle. La donna, che non aveva mai mancato un appuntamento, non rispondeva nemmeno alle chiamate al cellulare. Le due hanno così contattato il vicino di casa della madre che, vedendo l’auto della signora Holt nel vialetto, ha deciso di suonare al citofono. Dopo numerosi e vani tentativi, ha chiamato il 911 temendo per la salute della donna. Gli agenti hanno così fatto irruzione, trovando l’anziana nel seminterrato e arrestando l’aggressore.