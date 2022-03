Wonder Woman stasera su Italia 1 in prima serata: Gal Gadot, trama, cast e curiosità sul film

Gal Gadot è la protagonista di Wonder Woman in onda stasera, martedì 8 marzo 2022, alle 21.20 su Italia 1. Diretto da Patty Jenkins e uscito nelle sale cinematografiche nel 2017, il film racconta la storia dell’omonima supereroina dei fumetti della DC Comics ed è il quarto lungometraggio del DC Extended Universe.

Wonder Woman: cosa sapere sul film in onda stasera su Italia 1 alle 21.20

Wonder Woman: la trama

Su un isola nascosta dalla nebbia vivono le Amazzoni, guardiane della pace e nemiche della guerra e di Ares, il dio greco che spinge gli uomini a combattere e a mettersi gli uni contro gli altri. A interrompere il loro idillio, fatto di addestramenti fisici, arriva un pilota inseguito da una flotta tedesca: è Steve Trevor, una spia americana al soldo di Sua Maestà britannica, responsabile di aver sventato uno spietato piano teutonico per far vincere la Grande Guerra alle truppe dello Zar, già scoraggiate. Approfittando dell’occasione per lasciare il rifugio delle Amazzoni e partecipare a scontri fisici veri e propri, la regina Diana si trasforma in Wonder Woman e sbarca sul fronte franco-tedesco col compito di cercare e punire il generale che sta creando il più terribile gas tossico della storia. Ma deve procedere con cautela, perché la divinità della guerra è pronta, in qualsiasi momento, a trarla in inganno.

Wonder Woman: il cast

Oltre a Gal Gadot nei panni di Wonder Woman, nel cast troviamo anche Chris Pine (Steve Trevor), David Thewlis (Ares / Sir Patrick Morgan), Danny Huston (Generale Erich Ludendorff), Elena Anaya (Isabel Maru / Dottor Poison), Connie Nielsen (Regina Ippolita), Robin Wright (Generale Antiope), Lucy Davis (Etta Candy), Saïd Taghmaoui (Sameer), Ewen Bremner (Charlie), Steffan Rhodri (Darnell), Eugene Brave Rock (Il Capo), Lisa Loven Kongsli (Menalippe) e Mounir Echchaoui (Soldier).

Wonder Woman: cinque curiosità sulla pellicola

1) Wonder Woman: un equilibrio perfetto

I due personaggi principali, Wonder Woman e Steve Trevor si bilanciano perfettamente. Lui comprende il lato oscuro della natura umana, lei è un’idealista libera. E mentre Trevor le dà una mano a comprendere il mondo, la supereroina riporta speranza in una vita eccessivamente disincantata.

2) Wonder Woman: variazioni cronologiche rispetto ai fumetti

A livello cronologico, gli eventi sono ambientati in un’epoca diversa rispetto a quella della versione proposta nei fumetti. L’incontro con Trevor, ad esempio, era originariamente collocato durante la Seconda Guerra Mondiale. Al contrario, sul grande schermo i due affrontano fianco e fianco il Primo conflitto mondiale, spalmatosi tra il 1914 e il 1918. Una scelta adoperata per mostrare nero su bianco l’immortalità della donna e i cambiamenti storici che deve attraversare.

3) Wonder Woman: un training da supereroina

Nonostante al tempo delle riprese fosse incinta, Gal Gadot ha affrontato un training preparatorio intenso e mirato, addestrandosi con la spada e misurandosi con diversi stili di arti marziali.

4) Wonder Woman: tra Italia e Francia

Le riprese della pellicola si sono divise tra Sud Italia, Regno Unito e Francia.

5) Wonder Woman: un trionfo di pubblico e critica

Wonder Woman ha ottenuto feedback più che positivi da pubblico e critica, tanto che l’American Film Institute l’ha inserita nel ranking dei dieci migliori film del 2017. Anche ai box office è stato boom: a fronte di un budget di 14900000 dollari, ha raccolto oltre 400 milioni di dollari di biglietti venduti, diventando il terzo film Warner di maggior successo dopo Il cavaliere oscuro e Il cavaliere oscuro – Il ritorno e, soprattutto, la pellicola di una regista donna con gli incassi più alti, superando Frozen.