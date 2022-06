Wonder stasera su Rai1: trama, cast e 5 curiosità sul film

Stephen Chbosky dirige Owen Wilson e Julia Roberts in Wonder, film del 2017 in onda stasera 20 giugno alle 21,25 su Rai1. La trama racconta la storia di Auggie, bambino affetto da una rara malattia, che arriva per la prima volta a scuola. Solo l’amore senza fine dei genitori riuscirà a infondergli il coraggio necessario per trovare il suo posto nel mondo. Nel cast anche Jacob Tremblay nei panni del piccolo protagonista. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Wonder, trama e cast del film stasera 20 giugno 2022 su Rai1

Al centro del film c’è August Pullman (Jacob Tremblay), che tutti chiamano Auggie, un bambino affetto dalla Sindrome di Treacher Collins. Si tratta di una malattia congenita dallo sviluppo craniofacciale che altera lo sviluppo delle ossa e dei tessuti molli del viso determinando malformazioni nell’aspetto. Il ragazzino, figlio di Isabel (Julia Roberts) e Nate (Owen Wilson), è in procinto di frequentare la prima media di una scuola pubblica, la prima per lui. Infatti finora ha sempre seguito lezioni private per evitare complicazioni sanitarie e la reazione degli altri bambini.

Una volta in classe, Auggie si rivela un ottimo alunno, ma sempre solitario. Al suo tavolo non siede mai nessuno e gli altri compagni lo evitano come possono. Il ragazzino però sostiene tutti con fierezza ed entra a scuola vestito da supereroe o astronauta. Presto si lega a Jack (Noah Jupe) ma scopre, durante una festa in maschera, che la sua amicizia non è reale ma dettata da un obbligo del preside. Quando Auggie decide di non rivolgergli più la parola, Jack scopre però che un vero sentimento lo legava all’amico, molto più forte di quanto pensasse. Come lui, anche gli altri compagni si ricrederanno ben presto e capiranno che l’affetto va al di là delle malformazioni estetiche.

Wonder, 5 curiosità sul film stasera 20 giugno 2022 su Rai1

Wonder, la storia vera che ha ispirato il film

Il film di Chobsky è adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo della scrittrice statunitense R. J. Palacio. Il libro divenne in brevissimo tempo un bestseller internazionale, vendendo un numero incredibile di copie a livello mondiale. La donna ha dichiarato di essersi ispirata alla storia vera di una bambina incontrata in un bar e affetta da una grave deformazione del volto.

Wonder, le lunghe sessioni di trucco del protagonista

Nei panni del protagonista recita Jacob Tremblay (Room e Doctor Sleep). Per interpretare il piccolo Auggie il giovanissimo attore si è sottoposto a lunghe ed estenuanti sessioni di trucco con complesse protesi facciali. Il ragazzo non ha però lamentato nessun fastidio, aggiungendo persino che grazie a ciò ha trovato più facilmente l’empatia con il personaggio, immedesimandosi facilmente.

Wonder, l’omaggio a Star Wars

In una scena del film è possibile vedere un celebre personaggio di Star Wars, saga fantascientifica di George Lucas. Si tratta di Chewbacca, il Wookie amico di Ian Solo e copilota del Millennium Falcon. La sua presenza nel film non è scontata, in quanto si sono resi necessari diversi colloqui fra Lucasfilm e Disney per l’accordo definitivo e la concessione dei diritti cinematografici.

Wonder, la reticenza del regista prima di accettare il ruolo

Inizialmente, Stephen Chobsky rifiutò di dirigere il film poiché non convinto dall’idea di fondo. Tuttavia si ricredette subito non appena ne lesse la sceneggiatura e il romanzo originale. Il cineasta infatti parlò del libro come della «storia di formazione di un’intera generazione».

Wonder, incassi e riconoscimenti della critica

Il film di Chobsky ha incassato 305 milioni di dollari al botteghino internazionale, 132 dei quali solo negli Stati Uniti. Oltre al pubblico, anche la critica ha mostrato apprezzamento candidandolo all’Oscar per il “Miglior trucco”. Su Rotten Tomatoes ha l’85 per cento di recensioni positive a fronte di 185 votazioni.