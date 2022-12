Wolf Call – Minaccia in alto mare stasera su Rai3: trama, cast e curiosità

Stasera 15 dicembre, in prima visione alle 21.20 su Rai3, arriva Wolf Call – Minaccia in alto mare, film del 2019 con Omar Sy. La trama si svolge all’interno di un sottomarino nucleare della Marina francese durante una missione di salvataggio. A bordo c’è un giovane in grado di percepire e riconoscere molteplici suoni. Un suo improvviso errore mette però a repentaglio l’intero equipaggio. Nel cast anche François Civil, Paula Beer e Mathieu Kassovitz. Alla regia c’è Antonin Baudry, al suo esordio per un lungometraggio. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Wolf Call – Minaccia in alto mare, trama e cast del film stasera 15 dicembre 2022 su Rai3

La trama del film in onda stasera su Rai3 si svolge a bordo del Titanus, sommergibile nucleare della Marina nazionale francese. L’equipaggio naviga sotto il comando di Grandchamp (Reda Kateb) e del suo secondo D’Orsi (Omar Sy) a largo della costa iraniana per recuperare alcuni sommozzatori. Addetto al sonar di bordo è il giovane Chateraide (François Civil), soprannominato l’orecchio d’oro poiché in grado di captare e riconoscere suoni per molti impercettibili e indistinguibili.

Un giorno commette un improvviso errore che potrebbe mettere in serio pericolo l’incolumità dell’intero sottomarino. Dopo aver captato un suono dubbio, crede di riconoscere un sommergibile russo che sembra non corrispondere a nessuna imbarcazione conosciuta. Classifica infatti il suono come biologico, ma capirà di essere completamente in fallo. Sperando di riguadagnare la fiducia dei compagni, finirà per mettersi in una situazione ben più difficile e complessa. Nel mondo della disinformazione, tutti si ritroveranno in un turbine senza fine e impossibile da governare.

Wolf Call – Minaccia in alto mare, qualche curiosità sul film con Omar Sy

Di produzione francese, in originale il film con Omar Sy si intitola Le chant du loup (il canto del lupo). Si tratta di una locuzione del gergo militaresco che indica il momento in cui si rileva un impulso sonico di un alto sottomarino. In pratica, è il segnale che suggerisce un potenziale attacco da parte del nemico in mare. Qui al suo esordio come regista cinematografico, Antonin Baudry ha lavorato per anni come diplomatico francese ricoprendo ruoli di rilievo nell’ambasciata di Parigi a Washington. Wolf Call è un suo omaggio alle tragedie greche di cui è grande appassionato sin da giovane. Per rendere la narrazione quanto più credibile possibile ha visitato egli stesso un sottomarino, sperando di evitare i consueti cliché a bordo. Le riprese si sono poi svolte sulla penisola di Giens e a Brest per quanto riguarda la base navale.