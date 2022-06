Without Blood: cast e trama del nuovo film di Angelina Jolie

Scritto e diretto da Angelina Jolie e tratto dal bestseller internazionale di Alessandro Baricco, Without Blood uscirà al cinema il 14 luglio: vediamo cosa si sa sulla trama e sul cast del film le cui riprese si stanno svolgendo tra Puglia, Basilicata e Lazio.

Without Blood: la trama

Si tratta di una fiaba ambientata all’indomani di un generico conflitto che esplora le verità universali sulla guerra, il trauma, la memoria e la guarigione. Per il momento non ci sono indizi su come la Jolie abbia adattato cinematograficamente la vicenda sviluppata nel romanzo di Baricco e incentrata sulle vicende di Nina, figlia del proprietario di una fattoria.

Inizialmente passiva e costretta ad assistere nascosta ed impotente all’assassinio del padre e del fratello (dal quale lei è riuscita a sfuggire rimanendo rannicchiata in una botola), la donna incontrerà anni dopo uno dei responsabili del delitto e lo inviterà ad avere un rapporto sessuale in cui si troverà ad assumere la stessa posizione rannicchiata che in passato l’aveva preservata dalla morte.

Un’opera, quella dello scrittore italiano, che l’attrice ha definito “ricca di poesia ed emozione, che guarda alla guerra e alle domande che ne derivano da un punto di vista unico chiedendoci cosa andiamo a cercare dopo aver subito un trauma, una perdita o un’ingiustizia” .

Without Blood: il cast

I protagonisti sono interpretati dagli attori candidati all’Oscar Salma Hayek Pinault (Frida, Eternals, House of Gucci) e Demián Bichir (Land, Una vita migliore, Hateful 8), affiancati da un team di produzione e da un cast di calibro internazionale di cui non sono ancora stati rivelati i membri.

Il film è il quinto che vede la regia della Jolie ed è il primo dell’accordo triennale stipulato a marzo tra l’attrice e Fremantle, il quale prevede lo sviluppo congiunto di film, documentari e serie TV originali, sofisticate e focalizzate a livello internazionale. Oltre a Fremantle (Andrea Scrosati) e ad alcune società del gruppo, hanno collaborato alla produzione anche la Jolie Productions (Angelina Jolie), The Apartment Pictures (Lorenzo Mieli) e la De Maio Entertainment (Lorenzo De Maio).