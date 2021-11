Wisconsin: un Suv piomba su una parata, morti e feriti

A Waukesha, città di 72 mila abitanti a circa 30 km ad ovest di Milwaukee, in Wisconsin, un uomo a bordo di un Suv rosso scuro, forse in fuga dopo un accoltellamento, ha travolto una parata natalizia uccidendo almeno cinque persone e ferendone una quarantina. Il bilancio è ancora provvisorio, visto che molti feriti si sono diretti autonomamente negli ospedali. Coinvolti numerosi bambini.

L’uomo che era alla guida ora si trova in custodia. Si tratta del 39enne Darrell Brooks, con un lungo elenco di precedenti, tra violenze e spaccio di droga. Brooks era stato rilasciato del carcere solo da due giorni dietro al pagamento di una cauzione di mille dollari.

