Il 24 gennaio 1965 moriva a 90 anni Winston Churchill, uno dei protagonisti indiscussi del XX secolo. Primo ministro del Regno Unito dal 1940 al 1945 e nuovamente dal 1951 al 1955, fu membro del parlamento dal 1900 al 1922 e dal 1924 al 1964. Noto per aver guidato il Regno Unito alla vittoria nella Seconda Guerra mondiale, fu anche leader dei Tory per 15 anni, dal 1940 al 1955. Non solo. Per l’attività di storico e scrittore portata avanti durante tutta la vita ricevette anche il premio Nobel per la letteratura nel 1953. Amante della pittura – cominciò a dipingere a 40 anni – Churchill amava definirla «un attacco sulla tela che va condotto con le tattiche di un generale sul campo di battaglia». Alla sua morte la regina Elisabetta II gli concesse gli onori del funerale di stato.

Churchill nei film e nelle serie tv

Personaggio iconico, Churchill è stato rappresentato in decine di film. L’ultimo in ordine di tempo è stato L’ora più buia (The darkest hour) di Joe Wright del 2017 in cui è interpretato da uno strepitoso Gary Oldman. Per il ruolo, Oldman si è aggiudicato svariati premi, tra i quali l’Oscar al miglior attore. Nelle più recenti serie tv invece Churchill appare in The Crown (2016) interpretato da John Lithgow e in Peaky Blinders (2013) con il volto di Andy Nyman e poi di Richard McCabe.

Churchill nelle canzoni: da Elvis Costello agli Iron Maiden fino ai Supertramp

Più curiose le citazioni dello statista britannico nelle canzoni. I The Kinks registrarono Mr. Churchill Says per il loro album del 1969 Arthur. Churchill è citato anche in Oliver’s Army di Elvis Costello del 1979: “But there’s no danger/It’s a professional career/Though it could be arranged/With just a word in Mr. Churchill’s ear If you’re out of luck or out of work/We could send you to Johannesburg”. Lo storico discorso Combatteremo sulle spiagge pronunciato da Churchill alla Camera dei Comuni il 4 giugno 1940 invece, è stato usato in due occasioni: dagli Iron Maiden che hanno inserito l’audio originale come intro nel video di Aces High dall’album Powerslave del 1984.

E dai Supertramp che ne usano estratti nell’intro di Fool’s Overture, dall’album del 1977 Even in the Quietest Moments. «We shall go on till the end, we shall fight on the seas and oceans. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall never surrender!». (Andremo avanti fino alla fine, combatteremo sui mari e oceani. Dobbiamo difendere la nostra isola, qualunque sia il costo può essere. Non ci arrenderemo mai). Ed è proprio con Fool’s Overture che Tag43 vi augura buongiorno.