WindTre down, problemi e malfunzionamenti su rete mobile e fissa

Centinaia di utenti stanno segnalando disservizi e problemi con WindTre, che risulta in down dalla mattina di mercoledì 30 novembre e presenta malfunzionamenti sia in relazione alla rete mobile che per quella fissa.

WindTre, down e problemi

Le segnalazioni arrivano in maniera sempre più numerosa da varie zone d’Italia (Modena, Crotone, Ragusa, Caserta tra i luoghi più colpiti dal non funzionamento) e riguardano l’architettura dell’operatore in tutti i suoi aspetti. I problemi riscontrati vanno dal blackout delle telefonate in entrambi i sensi, in entrata e in uscita, all’assenza di connessione Internet. In molti casi il servizio è completamente assente e manca il segnale, mentre ad alcuni compare il messaggio «chiamate in entrata bloccate».

Le segnalazioni dei clienti

In breve tempo l’hashtag #windtredown è diventato virale su Twitter, come sempre accade quando un social o una rete mobile non funziona. «Milano Centro (Cordusio) difficoltà e impossibilità di chiamare da cellulare. Al numero #1928 di assistenza business risponde segreteria che invita a chiamare più tardi perché il servizio non è disponibile. E non è la prima volta durante questa settimana», A Roma da giugno periodicamente salta fisso e internet. Oggi non funziona neanche l’assistenza», «Fissi dal cellulare impossibile, 159 irraggiungibile, fibra scarsa, sul sito si invita a ripassare più tardi, 5G invece alla grande» sono solo alcuni dei tweet condivisi dagli utenti che descrivono i problemi con la linea.

Per il momento l’operatore non ha ancora diramato alcuna comunicazione né ha fornito le motivazioni dei guasti riscontrati dai clienti. L’unica soluzione rimane quella di aspettare che i problemi infrastrutturali vengano risolti.