Windows 11, novità e data di rilascio dell’aggiornamento 22H2

Riflettori puntati sul prossimo 20 settembre. Per tale data Microsoft ha infatti in programma di rilasciare una nuova versione di Windows 11, la 22H2. Lo ha annunciato ufficialmente Windows Central, che già sette giorni fa aveva presentato in anteprima i piani di distribuzione. L’obiettivo è far coincidere l’uscita del nuovo aggiornamento con il decimo anniversario dei device Surface, che Microsoft presenterà a Seattle dal 12 al 14 ottobre prossimi. Ecco una guida con le principali novità del sistema operativo più diffuso sui pc.

LEGGI ANCHE: Android 13, tutte le novità del nuovo sistema operativo su Google Pixel

Windows 11, le principali novità dell’aggiornamento alla versione 22H2

Come riporta anche The Verge, Microsoft ha testato la versione 22H2 di Windows 11 per diversi mesi prima di decidere per il rilascio in pubblico. Il nuovo sistema operativo dell’azienda fondata da Bill Gates porterà con sé diverse novità in termini di impostazioni e applicazioni, senza dimenticare il supporto touch screen per tablet e computer. Cominciamo, come farebbe qualunque utente al pc, con il menu Start. Windows 11 22H2 riporterà alcune funzioni di Windows 10, inclusa la possibilità di creare cartelle di app e regolarne le dimensioni. Sarà possibile creare una riga aggiuntiva di app bloccate o ridurne l’area e dividerla in due parti. Novità anche per la barra delle applicazioni e con l’inserimento della funzione “Azioni suggerite” con una serie di opzioni per ogni qualvolta si copieranno date o numeri di telefono.

Con Windows 11 22H2, Microsoft migliorerà l’accessibilità delle persone non udenti con l’inserimento di sottotitoli in tempo reale. In parallelo, sono attese novità per i comandi vocali al fine di ottimizzare la propria esperienza con un pc Windows. Revisione anche per il Task Manager, con una nuova modalità oscura e un layout migliorato. Quest’ultimo infatti presenterà una nuova barra dei comandi e migliorie in termini di efficienza. Differenze anche per “Esplora File”, che si avvincerà molto ai browser web con un’interfaccia a schede per migliorare l’ordine sul desktop. Introduzione poi di due nuove applicazioni. Family Safety offre un rapido accesso alla famiglia con calendario, attività impellenti e parental control. Spazio poi per un nuovo editor video di nome Clipchamp, disponibile gratuitamente sullo store.

Cosa cambia per gli utenti di tablet e per gli account Microsoft

Windows 11 22H2 terrà conto anche di coloro che utilizzano il software sui tablet con novità per il touch screen. Saranno presenti nuovi gesti che consentiranno un rapido accesso alle aree comuni di Windows Shell. Gli utenti potranno scorrere verso l’alto dalla parte inferiore per aprire il menu Start e dall’angolo destro per entrare nelle impostazioni rapide. Lo scorrimento con tre dita in senso verticale consentirà di ridurre a icona le app, mentre in senso orizzontale permetterà di muoversi fra le app aperte in background. Disponibile infine una nuova pagina Account Microsoft per una panoramica dell’abbonamento Microsoft 365 con accesso rapido ai servizi online. Inoltre l’azienda informatica strizza l’occhio all’ecologia. Windows Update si collegherà alla rete elettrica per utilizzare quanta più energia rinnovabile possibile nei download degli aggiornamenti.