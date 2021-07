Microsoft ha ufficialmente svelato Windows 11 nel corso della presentazione lo scorso 24 giugno confermando le innumerevoli novità introdotte con il nuovo sistema operativo. Nuovo design e nuove funzioni, multitasking e gaming: tutto questo è Windows 11, il nuovo sistema operativo di Microsoft pensato per computer desktop, laptop e tablet, che si presenta come totalmente differente rispetto al suo predecessore. Il nuovo sistema operativo sarà disponibile a partire da novembre per le nuove macchine e a partire dal 2022 per gli aggiornamenti dal precedente Windows 10. Scopriamo alcuni dei dettagli del nuovo sistema operativo.

Windows 11, le novità

Stando alle prime indicazioni sembra che Windows 11 sar à disponibile in vendita con i nuovi dispositivi a partire dal prossimo novembre. Sarà disponibile gratuitamente per i possessori di Windows 10 che dovranno effettuare un aggiornamento firmware solo a partire dal 2022. Fra le novità del sistema operativo di Microsoft il nuovo design: spazio al nuovo menu Start translucido che conquista una posizione più centrale nella barra delle applicazioni.

Windows 11 uscita

Ci saranno nuove animazioni e suoni e il computer sarà dotato di u layout più moderno di Esplora File che consente di effettuare meglio la ricerca attraverso dei suggerimenti più “intelligenti” nei suggerimenti e una migliore organizzazione dei risultati. All’interno del nuovo menù un’area in cui sarà possibile visualizzare le app e i documenti utilizzate più frequentemente su dispositivi Android e iOS con un rinnovato sistema di widget personalizzabile con una rinnovata veste grafica.

Servizio Windows 11, download

Migliora anche la qualità del multitasking per meglio organizzare le finestre anche su diversi schermi virtuali. Viene anche integrata nel sistema operativo la piattaforma per le comunicazioni, chiamate, produttivit à , ma anche svago di Microsoft in modo tale che il computer sia in grado di effettuare direttamente videochiamate. Buone notizie per il gaming che consente di sfruttare il catalogo Microsoft Game Pass per massimizzare le performance e l’esperienza di gioco.

I requisiti richiesti per l’installazione

Ma vediamo ai requisiti di sistema necessari per poter installare Windows 11: quali sono? Microsoft ha annunciato requisiti piuttosto stringenti confermando comunque che sarà possibile poter utilizzare Windows 10 fino al 2025.

Ad ogni modo, per installare il nuovo sistema operativo di sarà necessario disporre di un hardware performante: si richiede un PC con CPU Intel Core di ottava generazione o successiva oppure un AMD Ryzen 2000 o successivo. Importante anche il requisito richiesto per la scheda per l’installazione di Windows 11, il modulo Trusted Platform Module 2.0 che garantisce alti standard di sicurezza sui computer moderni e che diventa il requisito indispensabile che finisce per tagliare fuori anche chi ha una macchina recente.

Sistema Operativi di WIndows 11 aggiornamento