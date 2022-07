Wimbledon, Sinner sfiora l’impresa: Djokovic vince in rimonta

Un incredibile Jannik Sinner ha messo alle corde Novak Djokovic, sfiorando addirittura il colpo grosso contro il re di Wimbledon, che non perde dal 2016. Match durissimo quello tra l’italiano e il serbo, con il primo a portarsi sopra di 2 set prima di cedere il passo, pur contrattaccando colpo su colpo, al numero uno al mondo. Il match si chiude 3-2 in favore di Nole, che raggiunge così la semifinale. Ma i due hanno incantato gli spettatori, sotto gli occhi di William e Kate, duca e duchessa di Cambridge, presenti al centrale di Wimbledon per assistere al quarto di finale.

La grande rimonta del primo set

Sembrava impossibile, invece Jannik Sinner ha compiuto un vero e proprio miracolo sportivo, per di più contro uno dei tennisti più forti di sempre. Djokovic parte forte e sfrutta al meglio gli errori dell’italiano. Tiene a zero il turno di battuta e vince il primo game, poi conquista il break e vince anche il terzo. Sul 3-0 Jannik reagisce e accorcia, ma sembra non bastare perché il serbo si riporta sotto. Sul 4-1 succede l’impensabile. Sinner esce fuori con tutta la sua grinta e con immenso talento reagisce, portandosi addirittura sul 4-4. La sfida si accende. Nole passa ancora avanti, ma colpo su colpo l’azzurro pareggia e poi trova il break, portandosi sul 6-5 e completando, poco dopo, la rimonta che vale il set. Con un 7-5 storico, Sinner si porta sull’1-0.

Il secondo set: super Jannik vince 6-2

La prodezza del primo set dà la carica a Jannik Sinner, ma dall’altra parte Novak Djokovic non vuole cedere un solo centimetro e vince il primo game. 1-0 in favore del serbo, poi 1-1, il break dell’italiano e il servizio mantenuto a zero, che portano il punteggio sul 3-1. Straordinario il tennista azzurro, che nonostante la scossa di Nole, che si riporta sotto e segna il 3-2, non sbaglia più nulla. Sinner vince ancora e ancora: 4-2, poi 5-2 e infine 6-2. Il secondo set è suo e la vittoria sembra a un passo.

Terzo set: il ritorno di Djokovic

Ma non è un caso se Novak Djokovic sia il numero uno al mondo. Al di là di polemiche no vax, il tennista serbo si dimostra un atleta straordinario e, sotto di due set, risponde colpo su colpo all’italiano. Nole vince il game, si porta sull’1-0 ma cede al servizio di Sinner: è 1-1. Poi è Djokovic a prendersi la scena: prima si porta sul 2-1, poi ruba un break e allunga. Sul 3-1 il match si fa duro. Ed è sempre il serbo ad approfittarne, stavolta sul filo, mantenendo il servizio: è 4-1, come nel primo set. Ma stavolta il miracolo non riesce. Sinner al servizio non sbaglia e si riporta sotto, ma Djokovic spegne il suo entusiasmo e si va sul 5-2. Poco dopo Jannik annulla un set-point al serbo e si aggiudica il punto, portandosi sul 5-3, ma non basta. Djokovic è senze pietà al servizio e vince 6-3, riaprendo il match. Si continua dal punteggio di 2-1.

Quarto set: Djokovic è devastante

La magia sembra svanita. Djokovic nel quarto set apre con un break fondamentale e poi al servizio sugella il momento positivo, portandosi sul 2-0. Il momento di crisi del serbo nella prima metà di gara sembra non essere mai esistito e da numero uno al mondo qual è, Nole continua e ribatte colpo su colpo, conquistando nuovamente il break: 3-0. Sinner sembra in balìa di Djokovic, che al servizio non sbaglia nulla e si porta sul 4-0. Ormai il set pare già scritto. Sinner non ci sta e anche lui alla battuta, nonostante un ostico avversario, prova a riaprire i giochi e si porta sull’1-4. Basterà? Djokovic si riporta sotto e va sul 5-1. L’italiano reagisce e accorcia ancora. Sul 5-2, con Djokovic al servizio ad avere la chance per chiudere il set, Sinner si desta e sembra potercela fare, ma a un passo dal break (due volte) subisce il ritorno di Nole, che ribalta e vince: 6-2. Match in parità e si va al quinto set.

Quinto set: l’ora della verità

Il quinto set si apre con Sinner al servizio. L’altoatesino parte forte e non sbaglia nulla, portandosi subito in vantaggio. Il serbo, dal canto suo, reagisce non concedendo niente all’avversario e riporta il punteggio subito in parità. Djokovic prende nuovamente in mano le redini dell’incontro, trova il break ed è 2-1 in favore del re di Wimbledon, che non perde sull’erba inglese dal 2016. Al servizio, poi, il serbo bissa e si porta sul 3-1. Il match è chiuso. Nonostante Sinner riesca a riaprirlo, infatti, Djokovic, colpo su colpo, si spiana la strada per la vittoria. 4-2, 5-2, 6-2. Il serbo è il re di Wimbledon e anche oggi ha spiegato il motivo. All’italiano resta la prima metà di gara condotta da vero top player, con la certezza di potersi giocare le proprie carte con tutti.