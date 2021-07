Wimbledon, il programma del 7 luglio: c’è Berrettini ai quarti

Dopo un giorno di riposo Matteo Berrettini torna a calcare l’erba di Wimbledon: in palio, contro il canadese Felix Auger-Aliassimme, c’è un posto prestigioso nella semifinale del Championship. Il romano, con l’approdo ai quarti, ha già stabilito il suo miglior risultato nel torneo londinese, e in carriera ha già raggiunto il penultimo atto in un Grande Slam nel 2019, quando si spinse fino alle semifinali dello Us Open, sconfitto solamente da Rafa Nadal che poi avrebbe vinto il torneo. Tra Berrettini e il suo avversario c’è solo un precedente, la finale del torneo di Stoccarda del 2019 (sempre sull’erba): vinse il romano in due set, 6-4 7-6.

Wimbledon, Federer e Djokovic cercano la semifinale

Interessanti anche le altre sfide dei quarti: Roger Federer, dopo aver sconfitto Lorenzo Sonego, si troverà davanti Humbert Hurkacz, che agli ottavi ha eliminato il numero 2 al mondo Daniil Medvedev. Il polacco, che a Miami ha tolto a Jannik Sinner la possibilità di vincere il suo primo Masters 1000, sarà un avversario tostissimo per lo svizzero, che nonostante la classe immortale ha fatto vedere di avere qualche lacuna. Da qui verrà fuori l’eventuale avversario di Berrettini in semifinale.

La giornata però si aprirà col quarto tra Khachanov e Shapovalov, sul campo numero 1 alle 14 italiane. Chi vince sfiderà probabilmente Novak Djokovic, numero 1 al mondo e campione in carica, che affronterà sul centrale l’ungherese Marton Fucsovics.

Wimbledon, il 7 luglio riposano le donne

Riposeranno oggi le donne, dopo aver giocato ieri (6 luglio) i quarti di finale. Ashleigh Barty e Angelique Kerber si affronteranno nella prima semifinale, nell’altra ci saranno Karolina Pliskova e Aryna Sabalenka: le gare si giocheranno domani, e saranno gli uomini a non scendere in campo.

Non c’è solamente il singolare maschile, oggi a Wimbledon: si gioca sia il doppio maschile e femminile (l’italiano Simone Bolelli e l’argentino Maximo Gonzalez sfideranno ai quarti Klaasen e McLachlan) che il doppio misto, ma in quest’ultima categoria non c’è nessun azzurro.

Wimbledon, il programma del singolare maschile del 7 luglio

Campo Centrale – Ore 14:30

(1) Djokovic-Fucsovics

(6) Federer-(14) Hurkacz

Campo n.1 – Ore 14:00

(25) Khachanov -(10) Shapovalov

(7) Berrettini-(14) Auger-Aliassime