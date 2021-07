Wimbledon, Berrettini sfida Hurkacz per la finale: dove vedere la sfida

Prosegue il sogno Wimbledon di Matteo Berrettini. Il tennista romano, classe 1996, è il primo semifinalista italiano nel torneo londinese 61 anni dopo Nicola Pientrangeli, unico fino ad oggi a riuscire nell’impresa nell’ormai lontanissimo 1960. Allora a mettere fine alle ambizioni azzurre fu l’australiano Rod Laver che vinse in cinque set (4-6, 6-3, 8-10, 6-2, 6-4). Oggi sulla strada di Berrettini, numero 9 nella classifica Atp, ci sarà, invece, un atleta polacco, Hubert Hurkacz (18esimo nel ranking), già in grado di battere lo svizzero Roger Federer ai quarti di finale. Hurkacz, 24 enne classe 1997, lo scorso aprile sconfisse un altro italiano, l’amico Jannick Sinner, nella finale di Miami.

Berrettini-Hurkacz, il percorso dei due atleti

Non un ostacolo semplicissimo dunque, ma comunque alla portata del romano, approdato al penultimo atto della manifestazione grazie ai successi contro Pella (6-4, 3-6, 6-4, 6-0), Botic van de Zandschulp (6-3, 6-4, 7-6), Aljaž Bedene (6-4, 6-4, 6-4), Ivashka (6-4, 6-3, 6-1) e Auger-Aliassime (6-3, 5-7, 7-5, 6-3). Sulla strada di Hurkacz – detto di Federer sconfitto in 3 set (3-6, 6-7, 0-6) – c’erano stati prima l’italiano Lorenzo Musetti (6-4, 7-6, 6-1), Bublik (6-3, 6-4, 6-2) e Medvedev (6-2, 7-6, 3-6, 6-3, 6-3). Tra i due il bilancio in sfide ufficiali è di uno pari: Berrettini si è imposto agli Australian Open del 2018, Hurkacz ha ricambiato il favore al master 1000 di Miami del 2019.

Berrettini: «Non voglio accontentarmi»

Per entrambi, in ogni caso, sarà una prima volta assoluta nella semifinale di Wimbledon. Un’occasione d’oro, dunque, che Berrettini non vorrà lasciarsi sfuggire: «In questi anni ho creduto tanto nel mio team, nelle mie armi, nei miei ideali, nella mia famiglia e tutto quello che ho fatto mi ha portato fino a qui. Ora non voglio fermarmi, ho anche imparato a non accontentarmi, continuiamo a spingere». Dall’altra parte del tabellone, l’eventuale sfidante verrà fuori dal match tra Novak Djokovic e Denis Shapovalov.

Berrettini-Hurkacz, dove seguire la sfida

Il match tra Berrettini e Hurkacz in programma oggi, venerdì 9 luglio 2021, comincerà alle 14.30 e sarà trasmesso su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). In streaming attraverso le app Sky Go e su Now.