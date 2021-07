Giù i Berrettini

Matteo Berrettini è il primo italiano nella storia a raggiungere la finale del torneo di Wimbledon. Il tennista romano, classe 1996, ha battuto in quattro set (6-3, 6-0, 6-7, 6-4) il polacco Hubert Hurkacz, anch’egli alla prima semifinale dello Slam inglese. L’appuntamento adesso è per domenica, sempre alle 14.30, quando ad attendere Berrettini ci sarà uno tra il serbo Novak Djokovic e il canadese Denis Shapovalov, il cui incontro è previsto sempre per oggi, venerdì 9 luglio alle 17.30. Domenica quindi l’Italia si appresta a vivere una storica giornata di sport. Alle 21, a Wembley, è infatti in programma la finale di Euro 2020 tra gli Azzurri e i padroni di casa dell’Inghilterra.

Into the history books 🇮🇹@MattBerrettini becomes the first Italian player to reach a singles final at #Wimbledon, beating Hubert Hurkacz 6-3, 6-0, 6-7(3), 6-4 pic.twitter.com/NkKbXbuaQC — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2021