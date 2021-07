La seconda settimana di Wimbledon inizia, oggi, 5 luglio, dopo la rituale pausa della domenica. Si parte con gli ottavi di finale, e per la prima volta dal 1955 il Championship vedrà due italiani a questo punto del torneo. Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, apriranno e chiuderanno, rispettivamente, il programma del “Manic Monday”, il lunedì in cui si giocano tutti gli ottavi, sia maschili che femminili: il romano, dopo aver battuto Bedere senza brillare (ma con un netto 3-0), se la vedrà alle 12 col bielorusso Ilya Ivanshka. Il torinese, invece, si troverà davanti il padrone di casa, Roger Federer, qui vincitore otto volte.

Wild cards, debutants and unseeded players are all still in the mix on Manic Monday…#Wimbledon

— Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2021