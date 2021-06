Tre ko, un successo, un match rinviato. È il bilancio della prima giornata degli azzurri al torneo di tennis di Wimbledon. La spedizione azzurra a Londra era composta in origine da tredici tennisti, dieci uomini e tre donne, ma per tre di loro – Sinner, Cecchinato e Travaglia – l’esperienza si è già conclusa. Riflettori puntati ora su Berrettini, dopo il successo al torneo del Queen’s, ma anche Sonego e Musetti possono rivelarsi piacevoli sorprese.

Avanza Seppi, fuori Sinner e Cecchinato

Andreas Seppi è l’unico italiano che ha vinto nella giornata inaugurale di Wimbledon. Dopo aver perso il primo set (4-6), Seppi ha condotto il gioco contro il portoghese Joao Sousa, imponendosi con il punteggio di 6-4, 7-5. 6-2. Adesso se la vedrà con l’americano Kudla.

Esordio amaro, invece, per Jannik Sinner, al terzo Slam della stagione. Al primo incontro ufficiale sull’erba londinese, l’altoatesino ha vinto il primo set (6-3) poi ha ceduto all’ungherese Fucsovics, numero 48 del mondo, che lo ha battuto per 6-4, 7-5, 6-2. Niente da fare per Marco Cecchinato che paga la sua scarsa adattabilità all’erba e cede all’inglese Liam Broady in maniera piuttosto netta: 6-3, 6-4, 6-0. La terza sconfitta l’ha subita Stefano Travaglia che ha perso contro lo spagnolo Pedro Martinez in quattro set: 6-3, 4-6, 6-4, 6-4.

Oggi sette italiani in campo, le partite degli Azzurri

Sono sette gli italiani – cinque uomini e due donne – a scendere in campo per la seconda giornata del torneo inglese. Tra questi c’è Fabio Fognini, il cui match è stato sospeso ieri per oscurità con l’azzurro avanti due set a zero (7-6, 6-2) sullo spagnolo Ramos Vinolas. Sullo stesso campo, il numero 18, giocherà Salvatore Caruso, chiamato ad un match molto duro contro Marin Cilic, che due settimane fa ha eliminato Fognini al torneo del Queen’s. Altro Sousa sul cammino degli italiani ma questa volta si tratta di Pedro che affronterà Lorenzo Sonego, mentre sul campo 14 Lorenzo Musetti – al suo primo match sull’erba – sfida il polacco Hubert Hurkacz. Chiude il lotto degli italiani Gianluca Mager opposto all’argentino Juan Ignacio Londero.

Giornata d’esordio anche per le tenniste italiane, con Martina Trevisan che affronta la russa Elena Vesnina, medaglia d’oro olimpica nel 2016 e tra le migliori doppiste in circolazione e Jasmine Paolini che giocherà contro la tedesca di origini serbe Andrea Petkovic.

Domani tocca a Matteo Berrettini e Camila Giorgi

Gli ultimi due azzurri a scendere sui campi di Wimbledon sono Matteo Berrettini e Camila Giorgi. Reduce dalla vittoria al torneo del Queen’s contro Norrie, Berrettini si candida come una delle possibili sorprese della manifestazione. Berrettini è stato il primo italiano a trionfare sull’erba londinese e chissà che questo record non sia foriero di altri successi.

Campeones en 🌱 antes de @Wimbledon 🇭🇷 Marin Cilic – Stuttgart

🇫🇷 Ugo Humbert – Halle

🇮🇹 Matteo Berrettini – Queens

🇷🇺 Daniil Medvedev – Mallorca

🇦🇺 Alex de Miñaur – Eastbourne pic.twitter.com/BFPSuISmJ4 — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) June 27, 2021

Il tennista romano fa il suo esordio contro l’argentino Guido Pella. A causa della pioggia e di una scelta discutibile degli organizzatori Berrettini ieri non ha potuto giocare e, in caso di vittoria, scenderà di nuovo in campo domani. L’avversaria di Camila Giorgi è l’elvetica Jil Teichmann, numero 53 del mondo, ma restano da verificare le condizioni dell’atleta di Macerata, che sabato scorso è stata costretta al ritiro nella semifinale del Quenn’s quando era sotto 5-4 nel primo set contro l’estone Annet Kontaveit.

Wimbledon, dove seguire le partite

È possibile seguire Wimbledon in diretta tv su sei canali di Sky Sport, che garantisce la copertura tramite Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, il nuovo Sky Sport Tennis e altri canali. La diretta streaming è assicurata da Sky Go e Now Tv. SuperTennis offrirà la differita di un match alle ore 21.00