Golosi da dormire

Non c’è più bisogno di un golden ticket per entrare nella fabbrica di cioccolato di Willy Wonka. Basterà una camera d’albergo. Per festeggiare il cinquantesimo anniversario del film ispirato all’omonimo libro di Roald Dahl, uscito nelle sale nel 1971 e reso celebre dall’indimenticabile interpretazione di Gene Wilder, il Chocolate Box Hotel di Bournemouth, nel Regno Unito, ha creato una stanza a tema, con arredamenti che richiamano la pellicola e infinite riserve di cioccolato. Tutto al ‘modico’ prezzo di 200 sterline (235 euro) a notte.

La camera d’hotel ispirata a Willy Wonka

Nata dalla collaborazione con il sito di prenotazioni di hotel LateRooms, la camera è curata nei minimi particolari. Le pareti sono commestibili e chi prenota può scegliere il gusto che preferisce. La carta da parati viene sostituita di volta in volta e non c’è pericolo che gli ospiti si trovino costretti ad assaggiare le briciole di chi li ha preceduti. Ma non è tutto. Secondo quanto riportato su DesignTaxi, la chiave magnetica, che ha ovviamente la forma di un biglietto d’oro, dà accesso a un menu luculliano di golosità: dalle fontane di cioccolato fuso con frutta e marshmallows ai leccalecca, passando per confetti e chewing gum all’aroma di cacao. Scorte che, su richiesta del cliente, vengono giornalmente rifornite. Tra uno snack e l’altro, naturalmente, c’è anche spazio per il relax. Il bagno offre una selezione di prodotti da toeletta profumati al cioccolato, morbide pantofole e una curiosa vestaglia viola che ricorda molto il blazer indossato da Wonka. E per chi non vuole rinunciare proprio a nulla, con 150 sterline (circa 175 euro) in più c’è anche la possibilità di immergersi in una vasca ricolma di delizioso cioccolato liquido. La ciliegina sulla torta di un weekend a base di zuccheri, calorie e felicità.

Da Mamma, ho perso l’aereo a Spongebob, gli hotel a tema

Ma l’omaggio dell’hotel inglese a La Fabbrica di cioccolato non è un unicum. A dicembre del 2020, infatti, in occasione dei 30 anni di Mamma, ho perso l’aereo, il Graduate Evanston di Chicago ha ricreato, in una delle sue stanze, la camera da letto dei genitori di Kevin McCallister, il bambino interpretato da Macaulay Culkin e dimenticato a casa. Prenotando l’Home Alone Room, si ha diritto automaticamente alla King McCallister Experience: un fitto programma di abbuffate di pop corn e Pepsi, un tour nei luoghi dove sono state girate le più famose scene del film, una pizza da Little Nero’s e un’immancabile maratona dei capolavori ispirati alla famiglia McCallister. Relax e beneficenza, perché i proventi del soggiorno (due persone pagano 189 dollari a notte, quindi 160 euro) vengono devoluti, per il dieci per cento, al Lurie Children’s Hospital, l’ospedale pediatrico della città.

Una vacanza da Regina degli scacchi

Non rimangono a bocca asciutta neppure i fan delle serie tv. Tra i corridoi del 21C Museum Hotel di Lexington, possono imbattersi nella Harmon Room, elegante suite ispirata al successo targato Netflix La regina di scacchi, aperta al pubblico per 350 dollari a notte (circa 320 euro). Un ambiente rétro che, tra il legno e le nuance pistacchio delle pareti e degli oggetti d’antiquariato, proietta gli ospiti tra i misteri e gli enigmi del serial. Ciò è possibile grazie al dettaglio della scacchiera sul soffitto, simbolo delle allucinazioni notturne della protagonista. L’iniziativa non parte da un’operazione di business fine a se stessa, ma si inserisce in un programma di riqualificazione della città che, famosa per la sua tradizione ippica, è diventata la casa di un prodotto televisivo da oltre 60 milioni di spettatori. Per quanti, poi, hanno bambini o, semplicemente, rimangono appassionati ai cartoni animati nonostante l’infanzia sia ormai un lontano ricordo, il Nickelodeon Hotel & Resorts di Punta Cana, in Repubblica Dominicana, mette a disposizione una camera per due che riproduce in tutto e per tutto la casa subacquea a forma di ananas di Spongebob Squarepants. Ampia, luminosa, con ben tre bagni e un giardino, include anche una piscina, un patio e maggiordomi privati. Un pacchetto da soli 3800 dollari (3240 euro). Non è tutto: per gli amanti del fantasy ci sono il Galactic Starcruiser, hotel del Disney World di Orlando, il Georgian House Hotel, a Londra, e il The Shire of Montana, riproduzioni rispettivamente dei set di Star Wars, Harry Potter e Il signore degli Anelli.