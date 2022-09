Il ritorno di William T. Vollmann e della sua unicità

Torna in libreria Come un’onda che sale e che scende, opera mastodontica e fondamentale dell’autore americano William T. Vollmann. Opera un tempo pubblicata dalla leggendaria collana Strade Blu, intuizione dell’editor Edoardo Brugnatelli, e ora tornata in libreria per i tipi di Minimumfax, che da tempo se ne stanno occupando con cura e attenzione. William T. Vollmann è uno scrittore unico nel panorama mondiale, uomo che ha preso la storica massima di Hemingway, quella che vuole che lo scrittore si possa occupare solo di raccontare storie che ha vissuto sulla propria pelle, e l’ha portata all’estremo, andando di volta in volta a vivere proprio le esperienze che riteneva interessanti da raccontare, il tutto grazie a uno spirito spericolato al limite dell’eroico o del folle e di una penna incredibilmente capace di rendere tutte le sfumature dell’umano, dal disperato all’enfatico, dal derelitto all’epico. Vollmann vuole raccontare storie di tossici e puttane del Tenderloin, quartiere malfamato posto proprio nel cuore di San Francisco? Ecco che l’autore di origini tedesche si cala nei panni del tossico, sparandosi eroina in vena, passando il tempo a raccoglie confidenze di quelli che per un tot di mesi diventano suoi simili. Vollmann vuole raccontare la guerra? Eccolo andare volontario in Afghanistan. Vollmann vuole raccontare una storia di una donna? Eccolo truccato e vestito in maniera certo discutibile con abiti femminili vivere le esperienze che poi andrà a scrivere nel Libro di Dolores, ahinoi ancora inedito in Italia.

Considerato non in linea con l’idea di normalità, ha giocato sul suo essere “strano”

Figlio della stessa generazione del genio riconosciuto David Foster Wallace, ma anche dei Rick Moody, dei Jonathan Lethem, Jonathan Franzen, Vollmann è sempre stato un po’ appartato rispetto lo star system letterario, perché sì, esistono luoghi che con noi per altro condividono non pochi aspetti, parlo di Occidente, nei quali anche gli scrittori vengono legittimamente venerati come da noi succede solo con le starlette televisive e al limite certe popstar usa e getta, e è stato appartato per scelta, non certo per carenza di talento o di ispirazione. Considerato, magari a ragione, non troppo in linea con l’idea vigente di normalità, Vollmann ha giocato a lungo sul suo essere “strano”, semplicemente delegando alla parola scritta il compito di entrare in certi salotti, fatto che lo ha tenuto alla larga dagli strali di un poco ispirato Brett Easton Ellis, per dire, ma che al tempo stesso gli ha forse impedito di essere giustamente e costantemente collocato al centro della scena quando si tratta di parlare di letteratura americana contemporanea sotto la voce capisaldo.

Un narratore che non lascia spazio al taglio giornalistico anche quando scrive reportage

Questo ultimo libro, ultimo in ordine di apparizione in libreria, per chi non avesse da qualche parte una vecchia copia dell’edizione mondadoriana, è quantomai attuale, e al tempo stesso assolutamente lontana da un mood alla moda, avendo posto al centro della narrazione, perché anche nel suo essere a suo modo un saggio Vollmann è sempre e comunque letterario, un narratore che non lascia mai spazio al taglio giornalistico anche quando scrive reportage, la violenza, forse il fil rouge di buona parte degli accadimenti che quotidianamente, nel macro come nel micro, ci si dipanano sotto gli occhi. Violenza che però non sembra più essere esercitata da chi ha in mano gli attrezzi per raccontarci l’oggi, parlo degli scrittori, certo, ma anche dei registi, dei cantanti, degli artisti in generale, se non estetizzata fino a renderla praticamente esangue o addirittura plastica. Come se di colpo disturbare, o meglio, parlando d’arte si dovrebbe dire turbare o conturbare, fosse divenuto quasi disdicevole, vuoi per la questione centrale e importante del politicamente corretto, vuoi per una forma di passivo adeguarsi a questo irrimediabile disincanto che ha preso il posto dell’indignazione, e quindi della voglia di sangue e rivoluzione.

Un tentativo riuscito di mappatura del mondo, dell’animo umano

Lo scrittore Marco Drago, uno dei primi a accorgersi di Vollmann in Italia, insieme al duo Luca Briasco & Mattia Carratello, che lo pubblicarono nella collana Avantpop di Fanucci, da sempre indica William T. Vollmann come uno dei principali autori viventi, credo erroneamente contrapponendolo al certamente più cool David Foster Wallace, autore che ha avuto una fiammata di popolarità quasi incredibile proprio poco prima di suicidarsi, ormai nel 2008, ancor prima di arrivare ai cinquant’anni. Credo invece che i due, insieme, almeno finché l’autore di Ithaca era ancora vivo, abbiano rappresentato un tentativo riuscito di mappatura del mondo, intendendo con questo non del pianeta Terra, ma dell’animo umano, l’uno dedicandosi alle nevrosi e debolezze tanto quanto l’altro si è speso per inseguire proprio la violenza in tutte le sue esternazioni. Le quasi mille pagine di Come un’onda che sale e che scende, al pari degli altri libri firmati Vollmann, ne sono un esempio altissimo, fastidioso come un taglio fatto maneggiando incautamente un foglio di carta e affascinante come passare le dita su una cicatrice che ci ricorda un incidente dal quale siamo usciti miracolosamente vivi.