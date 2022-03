Morto William Hurt, 5 film per ricordare l’attore premio Oscar

Si è spento una settimana prima dei 72 anni, che avrebbe compiuto domenica 20 marzo. Hollywood dice addio a William Hurt, morto ieri, 13 marzo, per le complicazioni dovute a un cancro alla prostata. Lo ha annunciato il figlio Will tramite un post sui social. «Con profondo rammarico la famiglia Hurt piange la morte di William, amato padre e attore premio Oscar», ha scritto il giovane. La stampa invece lo ricorda come un talento assoluto, che ha saputo convincere fan e critica pur mantenendo un lato riservato.

Tanti i commiati dal mondo di Hollywood. «È stato un maestro nella recitazione», ha twittato Night Shyamalan, che lo ha diretto in The Village. «Non sono sicuro di aver mai visto un sorriso più grande», ha postato invece l’attore premio Oscar Russell Crowe, ricordando poi un aneddoto sul set di Robin Hood. «Ero consapevole della sua abitudine di fare domande sui personaggi da interpretare, quindi gli preparai un blocchetto di info sul suo ruolo. Riposa in pace». Messaggi di cordoglio anche dall’Universo Cinematografico Marvel, per cui Hurt aveva preso i panni del generale Ross. Mark Ruffalo, volto di Hulk, ha parlato di «Un grande attore e una grande mente» che mancherà al cinema, mentre il canale ufficiale Marvel ha dato addio a un «attore meraviglioso».

William Hurt has passed. On Robin Hood, I was aware of his reputation for asking character based questions, so I had compiled a file on the life of William Marshall. He sought me out when he arrived on set. I handed him the stack. Not sure if I’ve ever seen a bigger smile. RIP. — Russell Crowe (@russellcrowe) March 13, 2022

Da Il bacio della donna ragno, che gli garantì l’Oscar, ai recenti progetti per la Marvel, i cinque film scelti da Tag43 per ricordare la star di Hollywood.

Addio a William Hurt, 5 film per ricordare l’attore premio Oscar

1. Stati di allucinazione, il debutto e la nomination ai Golden Globes

Nato nel 1950 a Washington, William Hurt esordì sul grande schermo solo a 30 anni grazie a Stati di allucinazione di Ken Russell. Qui interpretava il protagonista e ricercatore medico Eddie Jessup che conduce esperimenti clinici e psicologici sul suo stesso corpo con lo scopo di condurre un’analisi introspettiva della sua coscienza. La sua performance gli valse una nomination ai Golden Globes per la categoria “Miglior attore debuttante”. Al suo fianco una giovanissima Drew Barrymore, nota per il ruolo di Gertie in ET – L’extraterrestre.

2. Il bacio della donna ragno e le tre nomination consecutive agli Oscar

Immediatamente amato dalla critica, William Hurt non tardò a guadagnarsi un posto nella cerimonia più importante del cinema mondiale. Nel 1985 infatti vinse il premio Oscar come “Miglior attore protagonista” per Il bacio della donna ragno di Héctor Babenco. Nel film vestì i panni di Luis Molina, eccentrico omosessuale che sconta otto anni di reclusione per aver avuto rapporti con un minore. Il bacio della donna ragno segnò però solo l’inizio di un trittico di nomination consecutive agli Oscar che proseguì nei due anni successivi con Figli di un dio minore e Dentro la notizia – Broadcast News, per cui però non si aggiudicò la statuetta.

3. Jane Eyre, William Hurt alla corte di Franco Zeffirelli

C’è anche un po’ di Italia nella carriera di William Hurt. L’attore americano ha infatti recitato per Franco Zeffirelli nella coproduzione italo-francese del 1996 Jane Eyre ispirata all’omonimo romanzo di Charlotte Bronte. Nel film, Hurt vestì i panni del signor Edward Rochester, il ricco proprietario della tenuta di Thornfield Hall in cui la giovane protagonista trova un posto come istruttrice. Il progetto ottenne il plauso della critica, ricevendo anche un David di Donatello per la categoria “Migliori costumi”.

4. Damages, l’esperienza di William Hurt nella seconda stagione della serie

Non solo grande schermo. Sebbene sia particolarmente celebre in sala, William Hurt ha lavorato diverse volte per la televisione, sbarcando anche nel mondo delle serie tv. Il pubblico più giovane lo ricorderà probabilmente per la sua presenza in Damages, serie americana giunta in Italia su Canale 5 nel 2009. Hurt ha preso parte alla seconda delle cinque stagioni, vestendo i panni di Daniel Purcell, un cliente dell’avvocatessa Patty Hewes, interpretata da Glenn Close.

5. Marvel Studios, tutti i film nei panni del generale Thaddeus Ross

Di recente, William Hurt aveva però legato la sua immagine a un personaggio che ha goduto di grande celebrità fra i giovanissimi. Ha infatti vestito i panni del generale dell’esercito Thaddeus Ross in cinque film del Marvel Cinematic Universe, recitando accanto a vari supereroi dei fumetti. La prima apparizione risale al 2008 in L’incredibile Hulk, prima di riprendere il ruolo in Captain America: Civil War e i due ultimi capitoli di Avengers, Infinity War ed Endgame. È un film Marvel anche la sua ultima apparizione al cinema, ossia Black Widow con Scarlett Johansson, uscito l’estate dello scorso anno.