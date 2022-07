Will Smith, il video di scuse a Chris Rock per lo schiaffo agli Oscar

Will Smith pubblica un video di scuse a Chris Rock a quattro mesi dallo schiaffo alla cerimonia degli Oscar. Il video è stato condiviso sul canale YouTube di Smith e lo ritrai in primo piano con un cappellino bianco. Le scuse si sono allargate anche alla madre di Rock, che aveva commentato con parole dure la vicenda.

Will Smith e le scuse a Chris Rock

“In quel momento nella mia testa era tutto confuso. Ho cercato poi di contattare Chris Rock ma per ora non si sente pronto a parlarmi. Quando lo sarà, mi cercherà lui. Voglio chiedergli scusa: il mio gesto è stato inaccettabile e quando vorrai parlarmi ci sarò“. Così si scusa l’attore americano per poi diffondere le scuse anche ai parenti di Rock. Infatti, la madre del comico che si era esibito agli Oscar aveva dichiarato che Smith, schiaffeggiando Rock, aveva schiaffeggiato tutta la sua famiglia- tra cui lei e il fratello di Chris, Tony. Le scuse sono arrivate anche alla moglie e ai figli di Smith. L’attore de Il principe di Bel-Air si presenta dimesso e si scusa anche per i danni che hanno avuto i suoi figli e la moglie.

Il percorso spirituale e psicologico

“Ho passato mesi a rivivere il momento, a ripensare alle varie sfumature e alla complessità di quell’evento. E voglio dirvi che in nessuna parte del mio cervello c’è la convinzione che abbia fatto bene, che sia stato giusto”. Con queste parole l’attore confessa anche il suo percorso spirituale e psicologico nei mesi che lo hanno visto lontano dai riflettori. Infine, Will Smith lascia un segnale di speranza per il suo pubblico. “Se mi aspetterete, riusciremo a essere di nuovo amici”, conclude l’attore. Nel video, Smith si trova in un ambiente familiare e sembra assolutamente sincero nell’essersi pentito di quanto accaduto agli Oscar.