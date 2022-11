Will Smith si pente dello schiaffo a Chris Rock: «Era rabbia repressa»

«Il mio nipotino Dom ha nove anni ed è il ragazzino più dolce che ci sia. Era rimasto alzato fino a tardi per vedere lo zio Will che riceveva l’Oscar e quando eravamo seduti in cucina, con lui sulle mie ginocchia che teneva in mano la statuetta, mi ha chiesto ‘Perché hai picchiato quell’uomo, zio Will?’» Così Will Smith racconta cosa è successo a casa sua dopo lo schiaffo a Chris Rock un anno dopo quella cerimonia agli Oscar.

Will Smith sullo schiaffo a Chris Rock, il punto a un anno di distanza

«È stata una notte orribile, c’era una rabbia repressa dentro di me da molto tempo. Non puoi mai sapere cosa sta passando un’altra persona. Stavo affrontando qualcosa quella notte, non che questo giustifichi in alcun modo il mio comportamento. Quel momento per me è stato un sacco di cose. Ero il bambino che vedeva il padre picchiare la madre. Tutto questo è esploso dentro di me in quel momento, ma quello non è l’uomo che voglio essere» ha spiegato l’attore 54enne.

L’occasione arriva da un’intervista rilasciata al The Daily Show di Trevor Noah. Il prossimo 2 dicembre uscirà un nuovo film con protagonista Smith, Emancipation e ora l’attore teme che il pubblico possa vendicarsi sul film, non andando al cinema.

La rabbia repressa sarebbe stata la causa

«’Emancipation’ è un capolavoro del regista Antoine Fuqua e l’idea che potrebbero negargli degli Oscar per causa mia… questa cosa mi sta uccidendo. La cosa che mi ferisce è che queste persone sono venute da me e si sono fidate di me. Spero che il loro lavoro venga onorato, a prescindere dal giudizio su di me e sulle mie azioni e che i loro sforzi non vengano ignorati a causa di un’orribile comportamento che è solo mio» ha concluso l’attore.

Quel giorno agli Oscar Smith aveva dato il peggio di sé e lo aveva ammesso pubblicamente anche in un video non appena si era ripreso dalla ventata mediatica.