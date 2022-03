Will Smith oggi: premio Oscar 2022, il pugno a Chris Rock, la malattia della moglie, i figli e i film dell’attore

Durante il suo discorso di ringraziamento per il premio Oscar, l’attore, in lacrime, ha chiesto scusa all’Academy e a tutti i colleghi e le colleghe presenti alla cerimonia, spiegando che “l’amore fa fare follie“. “Richard Williams — ha detto Smith ricordando il padre delle sorelle Venus e Serena Williams, a cui è dedicato il film King Richard — era un difensore accanito della sua famiglia“.

Pinkett Smith, la moglie di Will Smith porta i capelli rasati. Questa scelta è dovuta a una malattia, cioè alla diagnosi di alopecia di cui l’attrice stessa, 50 anni, ha parlato a partire dal 2018. L’alopecia è una malattia autoimmune che porta al diradamento dei capelli o dei peli, lasciando delle aree glabre. Proprio lei ha detto: “Mi hanno fatto un sacco di domande sul perché io porti il turbante, la risposta è che ho un problema di perdita di capelli”.

Pinkett Smith ha spiegato che la scoperta iniziale della malattia era stata spaventosa : “Ho visto i capelli nella doccia , sono rimasta con una ciocca in mano, e ho temuto di diventare calva. È stato uno di quei momenti nella vita in cui ho veramente tremato dalla paura. Per questo motivo continuavo a tagliare i capelli che prima invece erano i protagonisti di un mio rituale di bellezza”.

Chi sono i figli di Will Smith?

Will Smith ha tre figli: Trey, 28 anni, che condivide con la sua ex moglie Sheree Zampino, Salice, 20 e Jaden, 23 anni, che condivide con la sua attuale moglie Jada Pinkett Smith. I due sono sposati dal 1997, mentre Will è stato precedentemente sposato con Sheree tra il 1992 e il 1995.

Gli ultimi film dell’attore

Tra i film in cui è comparso Will Smith più di recente si ricordano: Aladdin, regia di Guy Ritchie (2019), Gemini Man, regia di Ang Lee (2019), Bad Boys for Life, regia di Adil El Arbi e Bilall Fallah (2020), Una famiglia vincente – King Richard (King Richard), regia di Reinaldo Marcus Green (2021).